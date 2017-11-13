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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Лопетеги: Игроки сборной России сильны физически и технически

Хулен Лопетеги сделал комплимент сборной России и российскому чемпионату, а голкипер Давид де Хеа вспомнил матч «МЮ» с ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Не так часто на предматчевую пресс-конференцию приходят сразу три представителя какой-либо клубной или национальной команды. Но сборная Испании готова удовлетворять высокий спрос журналистов. Перед матчем со сборной России в Петербурге гости, как и хозяева несколькими часами ранее, потренировались на «Петровском», даже поиграли в какую-то игру, похожую на «догонялки». А главный тренер Хулен Лопетеги, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и защитник «Реала» Начо пообщались с журналистами. Интересно, что к Лопетеги в основном обращалась российская пресса, а к де Хеа и Начо — соотечественники.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
14.11.2017, 21:45
Россия
-Испания-

Лопетеги: «Футболисты сборной России играют в РФПЛ, и это делает вашу лигу сильной»

— Как оцениваете дебют голкипера «Атлетика» Кепы Аррисабалага в прошедшем товарищеском матче с Коста-Рикой? И рассматриваете ли вы Иньяки Уильямса как кандидата в сборную?
— Кепа хорошо отыграл, но я не могу сказать, что он имел много работы. У него есть шансы вырасти в классного голкипера. Иньяки играет за молодёжную сборную. Мы его хорошо знаем. Как только он будет готов для первой сборной, пригласим его.

— Согласны, что сборная Испании достаточно сильно зависит от игры Иско?
— Безусловно, Иско очень важный игрок для нас. Он находится в фантастической форме, сильно помогает сборной и клубу. Однако на первом месте у сборной Испании находится коллектив. Думаю, завтра наша команда покажется себя с лучшей стороны.

— Матч с Россией можно назвать настоящей проверкой для сборной Испании?
— Да, сборная Испании не попала в первую корзину при жеребьёвке чемпионата мира. Возможно, именно россияне станут нашим соперником, так что завтрашний матч будет настоящей проверкой. Ваша сборная в последние годы почти не играла официальных матчей. Для неё сейчас каждая встреча сродни официальной.

— Вы помните голкипера Станислава Черчесова? И что думаете об игре сборной России под его руководством?
— Не помню, чтобы я играл против Черчесова. Хотя некоторые матчи мы проводили в России. Игроки вашей сборной достаточно сильны физически и технически, а завтра они сыграют дома. Это добавит мотивации. Ваши «сборники» выступают в РФПЛ, что делает чемпионат России очень сильным.

— Сколько звёзд сборной Испании мы увидим в завтрашней игре?
— Для нас нет основных и не основных игроков — мы рассчитываем на всех футболистов сборной. Не мне решать, кто из них звёзды. Ко всем отношусь одинаково.

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Де Хеа: «Матч Россия — Испания будет похож на ЦСКА — «МЮ»

— В сентябре вы приезжали в Россию на матч с ЦСКА. Помните ту игру? Считаете, что знание российских футболистов — преимущество для вас?
— Действительно, я недавно приезжал сюда. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА. Тем более соперник снова выступает на своём поле.

— Что скажете про Кепу? Советуете ему что-то?
— Это хороший молодой вратарь, у него светлая голова. Я могу ему что-то подсказать, когда мы тренируемся, но не считаю, что должен давать советы.

Наши карьеры с Кепой в чём-то похожи. Он всего лишь на четыре года младше меня. Мы относимся друг к другу с уважением, поддерживаем друг друга. Хотя у нас высокая конкуренция в национальной команде.

— Спрашивали у голкипера сборной Аргентины и вашего приятеля Серхио Ромеро, кого опасаться в сборной России?
— У нас для изучения соперника есть главный тренер. Мы проконсультировались у него и представляем, кого опасаться в составе сборной России.

— Испанцам, выступающим за границей, сложнее завоевать место в сборной?
— Может быть, за нами следят меньше. Но если доказывать свой уровень, то на тебя обязательно обратят внимание.

Начо: «Хочу ли победы Италии в “стыках”? Пусть победит сильнейший»

— Довольны тем, как сборная Испании выступила в отборочном цикле и последнем спарринге с Коста-Рикой?

— Отборочный цикл наша сборная прошла очень хорошо. Мы практически сразу же поняли идею нашу главного тренера.

В товарищеском матче с Коста-Рикой тоже сыграли здорово. Надеюсь, так же выступим и на чемпионате мире.

— Хотите ли вы выхода сборной Италии на ЧМ-2018?
— Для меня важнее всего сборная Испании. Пусть из «стыков» выйдет тот, кто сильнее.

— Обычно тренер вызывает восемь защитников, а на сей раз пригласил только семерых. Это повышает ваши шансы сыграть?
— Я так не думаю. Любой игрок всё равно должен доказывать, что достоин выхода в «основе».

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