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19:08 (мск), источник: Прессбол

Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче разошлась миром с командой Грузии

Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче разошлась миром с командой Грузии — 2:2.

Источник: РИА "Новости"

ГРУЗИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:2

КУТАИСИ. Стадион имени Рамаза Шенгелии. Начало — в 17.00.

СУДЬИ: С. Балян, В. Симонян, Э. Аревшатян (все — Армения).

ГРУЗИЯ: Квасхвадзе — Хочолава, Кашия (Двали, 46), Абурджания, Канкава (к) (Меребашвили, 62), Сихарулидзе (Казаишвили, 80), Гвилия (Качарава, 88), Шергелашвили, Гегечкори (Какабадзе, 88), Папунашвили, Джигаури (Квилитая, 62). Запасные: Макаридзе, Лория, Григалава, Лобжанидзе, Квеквескири, Наваловский.

БЕЛАРУСЬ: Игнатович (Павлюченко, 46) — М. Володько (Матвейчик, 63), Политевич, Гаврилович, Риос, Быков, Корзун, Карницкий (Нехайчик, 56), Стасевич (к) (Павловец, 88), Ковалев (В. Климович, 82), Лаптев. Запасные: Бурко, Наумов, Евдокимов, Седько.

ГОЛЫ: 0:1 — Стасевич (24, пас — Лаптев). 1:1 — Сихарулидзе (35). 2:1 — Двали (51, пас — Шергелашвили). 2:2 — Нехайчик (66, пас — Стасевич).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: М. Володько (27), Сихарулидзе (30), Быков (44), Стасевич (46+).

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