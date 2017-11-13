Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче разошлась миром с командой Грузии
Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче разошлась миром с командой Грузии — 2:2.
Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче разошлась миром с командой Грузии — 2:2.
ГРУЗИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:2
КУТАИСИ. Стадион имени Рамаза Шенгелии. Начало — в 17.00.
СУДЬИ: С. Балян, В. Симонян, Э. Аревшатян (все — Армения).
ГРУЗИЯ: Квасхвадзе — Хочолава, Кашия (Двали, 46), Абурджания, Канкава (к) (Меребашвили, 62), Сихарулидзе (Казаишвили, 80), Гвилия (Качарава, 88), Шергелашвили, Гегечкори (Какабадзе, 88), Папунашвили, Джигаури (Квилитая, 62). Запасные: Макаридзе, Лория, Григалава, Лобжанидзе, Квеквескири, Наваловский.
БЕЛАРУСЬ: Игнатович (Павлюченко, 46) — М. Володько (Матвейчик, 63), Политевич, Гаврилович, Риос, Быков, Корзун, Карницкий (Нехайчик, 56), Стасевич (к) (Павловец, 88), Ковалев (В. Климович, 82), Лаптев. Запасные: Бурко, Наумов, Евдокимов, Седько.
ГОЛЫ: 0:1 — Стасевич (24, пас — Лаптев). 1:1 — Сихарулидзе (35). 2:1 — Двали (51, пас — Шергелашвили). 2:2 — Нехайчик (66, пас — Стасевич).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: М. Володько (27), Сихарулидзе (30), Быков (44), Стасевич (46+).