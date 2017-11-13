Грузия — Беларусь. Ругать не за что, хвалить — некого
Юрий Довнар о том, как играть так, чтобы тебя не критиковали.
Юрий Довнар о том, как играть так, чтобы тебя не критиковали.
Шесть лет назад, считай, в те же ноябрьские даты, сборная Беларуси гоняла «товарняки» в ОАЭ. С Нигером и Ливией. Точнее, с первыми только собиралась — матч не состоялся по политическим обстоятельствам. Но дело не в этом, а, как обычно, в целесообразности. Тогдашний рулевой белорусов Бернд Штанге ответил вопросом на вопрос: почему, собственно, ребята не имеют права отдохнуть в конце сезона?
И действительно — почему? Армения и Грузия, конечно, не Эмираты, но тоже тепло.
Нет, играть нужно. Просто потому, что так лучше, чем не играть. Но хорошо бы перед просмотром сюжета понимать, какой жанр нам предлагают. Чтобы не было завышенных ожиданий, ну и заниженных оценок — тоже не было. Философия в стиле проникнуться требованиями, атмосферой, подходами и прочим — не подходит вообще и никак. Следующий официальный поединок белорусы проведут
Любая игра, как ни крути — она здесь и сейчас. И выводы об увиденном — они тоже сегодняшние, с очень небольшим сроком годности. В первом тайме за честь чемпионата Беларуси лучше всех постоял Гвилия — свой игрок в чужой команде. Чего в этом больше — позитива или огорчения — каждый решает сам.
Именно Гвилия своей активностью посадил на карточки Макса Володько, которому очень хочется уехать в Италию, и Быкова, которому пока просто хочется. Именно был стилеобразующим игроком, на которого можно нанизывать все остальное. Остального, кстати, было не так много. Пора бы уже перестать представлять сборную Грузии — набором техничных футболистов, умеющим играть в точный пас. Может, они и любят, но трудовые навесы поближе к воротам — оно
Как близко к национальной сборной в сентябре 2018-го окажется молодой голкипер Павел Павлюченко — как знать. А исходные данные таковы: за тайм в Кутаиси он пропустил ровно столько же, сколько за пять полных матчей в чемпионате Беларуси. Но ведь и дебютировал, что ценно. Отличная зарисовка для товарищеской встречи.
У белорусов было не так много моментов, что привычно. И неплохая реализация, что прекрасно. Это если искать позитивные процессы, а искать их необходимо. Замены
Да, мы уже не чемпионы по товарищеским играм. Даже со слабосильной сборной Грузии большую часть матча мы проводим в обороне. Но давайте честно: то самое товарищеское чемпионство у большинства из вас вызывало снисходительную ухмылку и известную ссылку на особенности белорусского менталитета. Дескать, когда не нужно — мы ух! Когда же последний и решительный — полные штаны.
Товарищеский матч в Кутаиси завершился так, как и подобает товарищеским встречам, если их не называть проверочными — мировой. Ругать не за что, хвалить — некого. Играть в Эмиратах или в Ереване с Кутаиси — мы выбираем, нас выбирают.
Не проиграли. Не устали. Забыли…