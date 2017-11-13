Как уезжать из Лужников? Продолжаем горячую тему
«Советский спорт» подробно рассказывал о гигантских проблемах с организацией матча Россия — Аргентина, особенно во время выхода болельщиков со стадиона.
«Советский спорт» подробно рассказывал о гигантских проблемах с организацией матча Россия — Аргентина, особенно во время выхода болельщиков со стадиона.
Сегодня разбираемся в том, кто виноват и что можно изменить с точки зрения логистики.
Тут непонятно очень многое: вроде бы к стадиону нет претензий — он выполнил все предписания ФИФА: благодаря количеству лестничных пролетов, ширине выходов
Но мы этого хотим на других стадионах? Мы этого хотим во время чемпионата мира? «Советский спорт» продолжит разбираться с этой темой. Ряд запросов с просьбой предоставить всю необходимую информацию мы уже направили в Оргкомитет и другие структуры.
Очень многие ответственные лица, комментируя проблемы с выходом со стадиона «Лужники», говорили: новый объект, новые маршруты для людских потоков — как будто это объясняет царивший в субботу беспредел и хоть
Журналист Александр Богомолов обратился к международному опыту и попробовал переложить его на нашу почву.
«Конечно, есть доля злорадства в том, что ширнармассы почувствовали то, что обычно испытывают регулярные болельщики футбола. Никого не волнует, что удобно людям. Важно, что удобно ментам. Всегда так было. Менты обычно кивают на «низкую проходимость» станций метро и «все друг друга подавят». Это правда. И неправда. Правда, потому что проходимость действительно низкая. Неправда, потому что в куче мировых городов есть стадионы чуть меньшего, такого же и большего размера, и никто никого не давит. Люди спокойно выходят с трибун за 5−10 минут. Все.
Что делать? Простого рецепта нет. Управление потоками людей — крайне сложная задача, решение которой требует привлечения специальных математиков, специальных транспортников, специальных бизнесменов и даже, прости господи, урбанистов. И других ответственных лиц. Конечно, гораздо проще сначала не выпускать, а потом гнать толпу километрами по узким живым коридорам, которые сделаны из несчастных продрогших, промокших, голодных ВВшников.
Но
В метро необходимо запускать экспрессы, приходящие на «Спортивную» и «Воробьевы горы» пустыми и дальше едущие без остановок до больших узлов — «Парка культуры», «Библиотеки Ленина»
Сделать можно еще много чего, если захотеть это сделать. И, главное, это все не ракетная наука, хоть и непростая задача. Все это давно работает в других странах, и успешно работает, — пишет Богомолов.