Как уезжать из Лужников? Продолжаем горячую тему

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Сегодня разбираемся в том, кто виноват и что можно изменить с точки зрения логистики.

Тут непонятно очень многое: вроде бы к стадиону нет претензий — он выполнил все предписания ФИФА: благодаря количеству лестничных пролетов, ширине выходов и т. д. стадион реально освободить за 5−7 минут. Чашу стадиона, а не его окрестности. Транспортники отрапортовали, как прекрасно сработали они. Полицейское начальство отчиталось о проделанной ими же самими работе с максимально восторженными оценками. Виноватого, судя по всему, нет вообще.

Футбол Товарищеские матчи 2017 11.11.2017, 16:00 Россия 0 Аргентина 1

Но мы этого хотим на других стадионах? Мы этого хотим во время чемпионата мира? «Советский спорт» продолжит разбираться с этой темой. Ряд запросов с просьбой предоставить всю необходимую информацию мы уже направили в Оргкомитет и другие структуры.

Очень многие ответственные лица, комментируя проблемы с выходом со стадиона «Лужники», говорили: новый объект, новые маршруты для людских потоков — как будто это объясняет царивший в субботу беспредел и хоть как-то оправдывает организаторов. Между тем вокруг стадиона в Лужниках — огромное свободное пространство, куда большее, чем у большинства европейских стадионов, порой жестко вписанных в городскую застройку. И нигде подобных проблем не возникает.

Журналист Александр Богомолов обратился к международному опыту и попробовал переложить его на нашу почву.

«Конечно, есть доля злорадства в том, что ширнармассы почувствовали то, что обычно испытывают регулярные болельщики футбола. Никого не волнует, что удобно людям. Важно, что удобно ментам. Всегда так было. Менты обычно кивают на «низкую проходимость» станций метро и «все друг друга подавят». Это правда. И неправда. Правда, потому что проходимость действительно низкая. Неправда, потому что в куче мировых городов есть стадионы чуть меньшего, такого же и большего размера, и никто никого не давит. Люди спокойно выходят с трибун за 5−10 минут. Все.

Что делать? Простого рецепта нет. Управление потоками людей — крайне сложная задача, решение которой требует привлечения специальных математиков, специальных транспортников, специальных бизнесменов и даже, прости господи, урбанистов. И других ответственных лиц. Конечно, гораздо проще сначала не выпускать, а потом гнать толпу километрами по узким живым коридорам, которые сделаны из несчастных продрогших, промокших, голодных ВВшников.

Но кое-что все-таки можно сделать.

Во-первых, транспорт. «Лужники» и территория вокруг — это огромное пространство, где можно разместить значительное количество припаркованных автомобилей. И даже брать за стоянку приличные деньги. В Штатах берут по 25 долларов за стоянку на время матча, и люди охотно платят эти деньги, чтобы спокойно уехать после игры. В Филадельфии (вместимость футбольного стадиона 70 тысяч) рядом размещены стадионы, где играют в бейсбол, футбол, хоккей и баскетбол. В дни матчей, проводящихся на одной из арен, открыты стоянки всех окружающих стадионов.

В метро необходимо запускать экспрессы, приходящие на «Спортивную» и «Воробьевы горы» пустыми и дальше едущие без остановок до больших узлов — «Парка культуры», «Библиотеки Ленина» и т. д. Не нужно закрывать «Воробьевы горы» для всех, откройте станцию для тех, кто едет в сторону «Юго-Западной». А со «Спортивной» пусть едут в центр. Потоки уже будут меньше. Так, например, делают в Нью-Йорке, где во время игр на 50-тысячном «Янки Стэдиум» куча поездов просто пролетает через Манхэттен с небольшим количеством остановок. Там же запускают специальные паромы, которыми пользуются те, кому нужно не на Манхэттен, а в Джерси или на Лонг-Айленд. Прокатиться после игры на кораблике — это еще и фан. Еще нужны автобусы до «Киевской» и «Октябрьской», идущие сплошным потоком. Отдельная площадь для такси. Все это можно сделать в «Лужниках».

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Во-вторых, есть вещь, которую в России почему-то вообще не понимают. Необходимо создать условия для того, чтобы люди не стремились немедленно разъехаться со стадиона. Нужны магазины и лавки с сувенирами, бары и рестораны, работающие и после окончания матча. На самой арене и рядом с ней. Люди хотят потусоваться вместе и выпить после игры, дайте им такую возможность. Матч с Аргентиной закончился в шесть. Народ спокойно мог бы расслабляться в барах до девяти-десяти вечера, а не переть в метро. Это ведь еще и огромный бизнес. Можно сделать открытые площадки и фан-зоны с пивом, едой и аттракционами. Но у нас главное — как можно быстрее завершить «мероприятие».