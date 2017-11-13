Матч Россия — Испания прокомментируют Дементьев и Карпин

Источник: РИА "Новости"

В телевизионном эфире матч прокомментирует Кирилл Дементьев, экспертом выступит Валерий Карпин.

Отмечается, что снова возможность комментировать игру получил обычный болельщик — на сайте телеканала в паре с Виктором Гусевым на матче отработает победитель конкурса «Я комментатор» Михаил Меламед из Барнаула.

Первый канал предоставит возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментариев. Также зрители смогут на протяжении трансляции отдельно следить за полузащитником испанцев Андресом Иньестой и за хавбеком сборной России Денисом Глушаковым.

Во время матча на стадионе будет работать камера с обзором 360 градусов, которая позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейке запасных.