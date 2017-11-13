Дзагоев — мечтатель, Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании

Источник: РИА "Новости"

Сборная России сыграет с испанцами на комфортной новой арене «Санкт-Петербург», но тренироваться, как и на Кубке Конфедераций, там нельзя: газон нужно беречь. После матча сборной «Зениту» предстоит провести там еще три игры, и было бы обидно с «Вардаром» играть в огороде. Так что предматчевая тренировка россиян — как и испанцев — прошла на стареньком «Петровском», где обычно играет «Тосно». Антон Заболотный — единственный представитель Ленинградской команды в национальной сборной — наверняка был доволен.

Из 20 минут, открытых для журналистов, большую часть времени игроки разминаются на другой половине поля. Все это время не прекращался спор, начнутся ли занятия с мячом вблизи мест для прессы до того, как закончатся 20 минут. Но Чересову скрывать нечего, и футболисты начинают занятия с мячом совсем близко.

Игроки выглядели то ли печальными, то ли сосредоточенными, хотя, возможно, такой мрачный антураж добавляли ранние петербургские сумерки с серыми облаками. Только Юрий Жирков периодически общался то с партнером по команде Игорем Смольниковым, то с Заболотным.

Партнер Федора Смолова по нападению Александр Кокорин отсутствовал, как и Игорь Акинфеев с Марио Фернандесом.

— Акинфеев, Фернандес и Кокорин занимаются индивидуально в гостинице, есть вопросы по их состоянию. Все остальные будут тренироваться на стадионе. Тренировка будет и восстановительного, и тактического характера, — рассказал Черчесов перед занятием.

— Есть шанс у Лунева сыграть против Испании?

— Он готовится так же, как и все. Он в хорошем состоянии. Завтра еще целый вечер, потом целый день. Посмотрим.

— Что должно произойти, чтобы вы вызвали Денисова? — о сложных отношениях с тренером рассказал сам полузащитник.

— Мы готовимся к завтрашней игре. Готовятся те, кто есть. О них я бы поговорил с удовольствием, а не о тех, кого здесь нет.

— Можете сравнить Аргентину и Испанию?

Испанцы больше держат мяч, играют быстрее и стараются быстрее доставлять мяч вперед. Аргентинцы долго готовили атаки, потом взрывались. Испанцы играли в четыре защитника, в другом матче перестроились в три. Мы не знаем, как они будут играть. Будем и от этого, и от того исходить. А во время игры поймем. Станислав Черчесов

— Редкий случай, когда сборными руководят два вратаря. Знакомы с тренером Хуленом Лопетеги?

— Лично мы не знакомы, не пересекались как игроки. Но я знаю его карьеру как вратаря и как тренера. Он проявляет себя с наилучшей стороны. Перед игрой познакомимся.

— Как вы считаете сможет ли сборная Испании победить на чемпионате мира? — вопрос от испанской журналистки.

— Не знаю, смогут или нет. Я не могу предсказывать, в каком они будут состоянии, все будут здоровы или нет, в какую сетку попадут. В 2016-м они не играли чемпионат Европы, хотя сильная команда. Они одни из фаворитов, это команда высокого уровня. Желающих стать чемпионом мира достаточно.

— Есть позитивные ощущения от стадиона «Санкт-Петербург», где уже выигрывали на Кубке конфедераций у Новой Зеландии?

— Это разные матчи, разные соперники по стилю и статусу, сравнивать сложно. То, что выиграли, добавляет позитивных эмоций. В Питере болеть умеют. Что касается изменений в нашем составе, они есть. Сейчас некоторых игроков нет — из-за травм, из-за формы. Готовность другая — тогда мы были месяц вместе до этого. Сейчас немного времени.

— До этого вы играли с соперниками из глубин рейтинга ФИФА. Сейчас пошли Аргентина, Испания (4-е и 8-е места соответственно, — Прим. ред.) Есть ли различия в подготовке?

— Понятно, что отличия есть, но не очень большие. Считается, что не надо особенно психологически готовиться, когда играешь с топами. Но ноги сами не бегают. Важно не перегореть, избежать недонастроя. Но я не согласен с вами: мы и с Мексикой играли, и с Португалией, и Бельгией. Я думаю, если бы мы остались в отборочной группе, у нас игры были бы слабее, чем те, которые мы подбираем. Мы стараемся правильно использовать время.

Футбол Товарищеские матчи 2017 14.11.2017, 21:45 Россия - Испания -





— Дзагоев сказал, что из-за отсутствия Иско будет полегче. Вы согласны?

— Алан сказал, пускай Алан и отвечает (смеется). Но я думаю, каждый игрок что-то свое добавляет. Как у нас бывают травмы и дисквалификации, так и в каждой команде бывает такое. Думаю, у моего коллеги есть достаточно резерва, чтобы заменить Иско. Алан Дзагоев: Надеюсь, получится осуществить мечту и поиграть за границей.

— Вы говорили, что в РФПЛ не так много команд, которые играют в зрелищный футбол. Испания показывает такой футбол?

— С испанцами будет тяжело, с ними всем тяжело. Не самую лучшую игру показывают все сборные, они сажают на контроль. У них есть слабые места, ими нужно воспользоваться. Из их игроков больше всех мне нравится Иско, но его не будет. Может быть в какой-то степени будет полегче.

— Как ваше физическое состояние?

— Не лучшее, не оптимальное. Но еще есть время, можно доработать.

— Есть ли у вас амбиции поиграть за границей? — спросил испанец, который наверняка не видел комментария Алана об этом.