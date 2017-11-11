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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС показал все, что осталось за кадром матча Россия — Аргентина

Российский футбольный союз на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео о событиях вокруг товарищеского матча Россия — Аргентина.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Встреча состоялась 11 ноября в «Лужниках» и завершилась победой аргентинцев — 1:0.

Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям удалось-таки открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с командой Испании в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 2
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
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