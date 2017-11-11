РФС показал все, что осталось за кадром матча Россия — Аргентина

Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям удалось-таки открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.