РФС показал все, что осталось за кадром матча Россия — Аргентина

Встреча состоялась 11 ноября в «Лужниках» и завершилась победой аргентинцев — 1:0.
Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям удалось-таки открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.
В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с командой Испании в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.