Испания прилетела. Пике и Рамоса встречали трое
«СЭ» рассказывает о первом вечере Серхио Рамоса, Пике и компании в Северной столице.
«СЭ» рассказывает о первом вечере Серхио Рамоса, Пике и компании в Северной столице.
Испания — третья
На молодую бундестим никто особого внимания не обратил, а вот южан встречали как положено: с толпами фанатов и журналистов у гостиницы, полицейскими кордонами.
Казалось, Пике, Серхио Рамос и Мората тоже могли претендовать на повышенное внимание, но то ли мерзкая осенняя погода разогнала всех поклонников, то ли испанцы сами слишком уж зашифровались, но вечером у шикарной гостиницы в двух шагах от Исакия было пустынно.
В нескольких метрах от главного входа я заметил двух парней и девушку. Компания так напряженно вглядывалась в каждый проезжавший мимо автобус, что я сразу вычислил в них болельщиков.
— Вы испанцев ждете?
—
Если вычислить отель сборной Испании было достаточно сложно, то со временем их прилета в
Приземлились в Пулково — вот еще один и снимок и попутно серия жалоб в Инстаграме на лютый холод. А ведь на улице вполне приемлемые для питерского ноября +3.
Общий зал прилетов испанцы
Первым ко главному входу в отель подъехал микроавтобус, украшенный
Рядом с машиной моментально появились полицейские и бойцы СОБРа, которые принялись задавать мне странные вопросы.
— А вы болельщик что ли? Фотографироваться с игроками будете?
Кажется, они даже слегка расстроились, когда узнали, что я журналист и селфи с Пике не входит в мои планы.
Как только на горизонте появился большой автобус, который обычно возит основной состав «Зенита», троица шифровавшихся болельщиков спуртанула к нему. И нарвалась на категоричный отказ. Причем фанатов к футболистам не пустили даже не полицейские, а сотрудники испанской федерации футбола. Именно они показали СОБРу, где нужно выставить кордон и кого можно пускать к автобусу, а кого — нет.
Огорченные охотники за селфи прибегли к последнему средству:
— Мистер Мората, плиз! — пытались они подозвать испанских звезд.
— Мистер Рамос, ви ар фэнз оф «Реал»! — и бывший и действующий игроки «Королевского клуба» прошли мимо с каменными лицами.
— Пике, плиз, тэйк э пикчур! — не сдавались фанаты.
Ответной реакции мы дождались только от ветерана Рейны. Фотографироваться тот не пошел, но хотя бы показал фанатам большой палец. На том и разошлись.