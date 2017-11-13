Испания прилетела. Пике и Рамоса встречали трое

Источник: AFP 2017

Испания — третья по-настоящему большая сборная, которая гостит в Петербурге за последние несколько месяцев. Летом во время Кубка Конфедераций сюда приезжали португальцы во главе с Криштиану Роналду и немцы.

На молодую бундестим никто особого внимания не обратил, а вот южан встречали как положено: с толпами фанатов и журналистов у гостиницы, полицейскими кордонами.

Казалось, Пике, Серхио Рамос и Мората тоже могли претендовать на повышенное внимание, но то ли мерзкая осенняя погода разогнала всех поклонников, то ли испанцы сами слишком уж зашифровались, но вечером у шикарной гостиницы в двух шагах от Исакия было пустынно.

В нескольких метрах от главного входа я заметил двух парней и девушку. Компания так напряженно вглядывалась в каждый проезжавший мимо автобус, что я сразу вычислил в них болельщиков.

— Вы испанцев ждете?

— Нет-нет просто стоим, — зачем-то решили посекретничать фанаты. Приставать с дальнейшими расспросами не стал. Тем более, что прямо рядом с Исаакиевским собором обнаружился омоновский автозак. Может быть, действительно стоило не выдавать себя, чтобы не попасть в не самую приятную машину?

Если вычислить отель сборной Испании было достаточно сложно, то со временем их прилета в Санкт-Петербург никаких проблем не возникло. Официальный Твиттер «Красной фурии» старательно докладывал обо всех перемещениях команды. Вылетаем из Малаги — держите фото.

Приземлились в Пулково — вот еще один и снимок и попутно серия жалоб в Инстаграме на лютый холод. А ведь на улице вполне приемлемые для питерского ноября +3.

Общий зал прилетов испанцы каким-то чудом миновали и сразу загрузились в автобус. И команда и персонал прокатились по Петербургу в самом подходящем для города транспорте — том, который им предоставил «Зенит».

Первым ко главному входу в отель подъехал микроавтобус, украшенный сине-бело-голубой мордой льва.

Рядом с машиной моментально появились полицейские и бойцы СОБРа, которые принялись задавать мне странные вопросы.

— А вы болельщик что ли? Фотографироваться с игроками будете?

Кажется, они даже слегка расстроились, когда узнали, что я журналист и селфи с Пике не входит в мои планы.

Как только на горизонте появился большой автобус, который обычно возит основной состав «Зенита», троица шифровавшихся болельщиков спуртанула к нему. И нарвалась на категоричный отказ. Причем фанатов к футболистам не пустили даже не полицейские, а сотрудники испанской федерации футбола. Именно они показали СОБРу, где нужно выставить кордон и кого можно пускать к автобусу, а кого — нет.

Огорченные охотники за селфи прибегли к последнему средству:

— Мистер Мората, плиз! — пытались они подозвать испанских звезд.

— Мистер Рамос, ви ар фэнз оф «Реал»! — и бывший и действующий игроки «Королевского клуба» прошли мимо с каменными лицами.

— Пике, плиз, тэйк э пикчур! — не сдавались фанаты.