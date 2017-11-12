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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фабио Капелло: Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, который ныне работает в китайском «Цзянсу Сунин», назвал главного претендента на пост наставника сборной Италии, если она не выйдет на чемпионат мира.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в первом стыковом матче за право выхода в финальную стадию турнира Италия проиграла Швеции со счетом 0:1.

— Возглавить сборную Италии? Я уже исполнил свой долг в национальных командах, — цитирует Капелло Football Italia. — Карло Анчелотти сейчас в нужном возрасте и имеет достаточный опыт для этого. Считаю, что ему как раз нужна такая работа.

Если сборная Италии не выйдет на ЧМ, то это будет трагедия. Не помню, как в 1958 году наша команда не смогла выйти на чемпионат мира. Мне тогда было 12 лет. Несмотря на то что сейчас работаю в Китае, просыпаюсь в три часа ночи, чтобы посмотреть матчи сборной Италии.

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