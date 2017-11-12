Фабио Капелло: Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии

— Возглавить сборную Италии? Я уже исполнил свой долг в национальных командах, — цитирует Капелло Football Italia. — Карло Анчелотти сейчас в нужном возрасте и имеет достаточный опыт для этого. Считаю, что ему как раз нужна такая работа.

Если сборная Италии не выйдет на ЧМ, то это будет трагедия. Не помню, как в 1958 году наша команда не смогла выйти на чемпионат мира. Мне тогда было 12 лет. Несмотря на то что сейчас работаю в Китае, просыпаюсь в три часа ночи, чтобы посмотреть матчи сборной Италии.