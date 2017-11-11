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20:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция назвала причину давки после матча Россия — Аргентина

Давка в Москве после товарищеского футбольного матча Россия — Аргентина произошла из-за ремонта на станции метро «Спортивная», из-за которого был закрыт ближайший к стадиону «Лужники» вестибюль. Об этом сообщается на сайте московского ГУ МВД.

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Из-за закрытого вестибюля болельщики дольше выходили со стадиона, уточнили в полиции. «Станция метро “Воробьевы горы” не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн», — добавило ведомство.

В МВД также рассказали, что «необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей».

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Первый после реконструкции матч в «Лужниках» прошел 11 ноября, после игры болельщики жаловались на давку при выходе со стадиона.

По официальным данным,​ в «Лужниках» присутствовали 78 750 зрителей, что стало рекордом посещаемости в истории сборной России. Российская команда проиграла Аргентине со счетом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

На стадионе «Лужники» должен состояться финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 2
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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