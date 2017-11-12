Мутко: Тренировки сборных РФ и Испании пройдут не на Крестовском для сохранения газона

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборные России и Испании проведут товарищеский матч во вторник на стадионе «Санкт-Петербург». Ранее в пресс-службе РФС сообщили ТАСС, что россияне проведут тренировку за день до игры на стадионе «Петровский». Одним из вариантов, где могут провести занятие испанцы, является стадион «Смена».

«На поле [стадиона «Санкт-Петербург"] не тренируемся ни мы, ни испанцы. Оно не идеальное, как в «Лужниках», но выдерживает сезон, и есть задача минимум сохранить его до следующего года. Затем уже к чемпионату мира положим новый газон», — сказал Мутко.

«Стадион в Петербурге прекрасный, рука у организаторов набита, “Зенит” постоянно играет при аншлагах. Там проводился Кубок конфедераций, так что проблем с организацией я не вижу. Надеюсь, город отнесется к этому ответственно, думаю, все будет нормально», — отметил вице- премьер.