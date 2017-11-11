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17:32 (мск), источник: m24.ru

Столичная полиция объяснила долгий выход болельщиков со стадиона «Лужники»

Зрители не могли покинуть арену дольше обычного из-за ремонтных работ на станции метро «Спортивная».

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Болельщиков долго не выпускали со стадиона «Лужники» после товарищеского матча между сборными России и Аргентины из-за ремонтных работ на станции «Спортивная». Закрытие ближайшего к арене вестибюля повлияло на увеличение времени ожидания.

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«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро “Спортивная” и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро “Воробьевы горы” не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полиции также напомнили, что постепенное освобождение зрителями трибун необходимо для обеспечения безопасности посетителей матча. Представители ведомства добавили, что эти меры распределяют нагрузку на остановки общественного транспорта. Они также позволяют избежать несчастных случаев и нарушений общественного порядка.

Товарищеский матч сборных России и Аргентины прошел в «Лужниках» 11 ноября. Он стал первой игрой на арене после ее реконструкции. Встреча закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

Матч посетили 78 750 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. Однако в социальных сетях болельщики пожаловались на то, что им пришлось долго ждать выхода со стадиона после игры.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 2
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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