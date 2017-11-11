«Несостоявшийся бенефис Акинфеева». Обзор аргентинских СМИ
Обзор аргентинских СМИ после матча с Россией.
Обзор аргентинских СМИ после матча с Россией.
CLARÍN: «В СБОРНОЙ РОССИИ НЕРОВНЫЙ ПО КАЧЕСТВУ СОСТАВ ИГРОКОВ»
Стоит отметить, что в игре соперник аргентинцев, несмотря на двойную мотивацию — хозяева поля и принимающая сторона грядущего чемпионата мира, не продемонстрировал, что обладает качественным подбором игроков. Можно выделить Глушакова, достаточно техничного, чтобы соперничать с Месси и создавать голевые моменты, и Кокорина — эти двое оставили своей игрой хорошее впечатление. Остальные российские футболисты сыграли слабо и нервно. Болельщики на трибунах, которые не упускали возможности поддержать игроков из Москвы и посвистеть тем, кто выступает в
OLÉ: «ПРЕИМУЩЕСТВО АРГЕНТИНЫ НАД РОССИЕЙ БЫЛО ОЧЕВИДНЫМ»
Сборная Аргентины не показала блестящей игры, но и этого хватило, чтобы победить российскую команду. При этом аргентинцы упустили несколько возможностей сделать счет на табло еще больше — не хватило точности паре хороших ударов, с которыми справился проведший достойный матч Акинфеев. Команде Хорхе Сампаоли необходимо работать над штрафными и свободными ударами — это было слабое место в субботнем матче, которое, впрочем, не дало повода усомниться в общем превосходстве гостей над принимающей стороной.
LA NACIÓN: «МАТЧ ЕДВА НЕ СТАЛ БЕНЕФИСОМ АКИНФЕЕВА»
Чтобы взломать такую глухую оборону, как у сборной России, требуется много терпения. Аргентинцы старались применять высокий прессинг, особенно, после потерь мяча, и не сбавлять оборотов — им это удалось. Но, кроме того, необходимо использовать нестандартные ходы, чтобы удивлять соперника и создавать больше голевых возможностей — и с этим у команды Хорхе Сампаоли были проблемы. Казалось, Аргентина приехала в Москву не победить хозяев, а подарить вратарю россиян Акинфееву профессиональный бенефис. Акинфеев справлялся со всеми ударами в створ своих ворот — аргентинцы уже проходили через это в играх с Уругваем, Венесуэлой и Перу, которые закончились вничью. Но на последних минутах гостям все же удалось добыть победу.
|Станислав Черчесов
|Хорхе Сампаоли
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|3
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)