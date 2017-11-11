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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Несостоявшийся бенефис Акинфеева». Обзор аргентинских СМИ

Обзор аргентинских СМИ после матча с Россией.

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CLARÍN: «В СБОРНОЙ РОССИИ НЕРОВНЫЙ ПО КАЧЕСТВУ СОСТАВ ИГРОКОВ»

Clarin. | Источник: Спорт-Экспресс

Стоит отметить, что в игре соперник аргентинцев, несмотря на двойную мотивацию — хозяева поля и принимающая сторона грядущего чемпионата мира, не продемонстрировал, что обладает качественным подбором игроков. Можно выделить Глушакова, достаточно техничного, чтобы соперничать с Месси и создавать голевые моменты, и Кокорина — эти двое оставили своей игрой хорошее впечатление. Остальные российские футболисты сыграли слабо и нервно. Болельщики на трибунах, которые не упускали возможности поддержать игроков из Москвы и посвистеть тем, кто выступает в Санкт-Петербурге, в конце встречи выразили свое недовольство игрой сборной России неодобрительным гулом.

OLÉ: «ПРЕИМУЩЕСТВО АРГЕНТИНЫ НАД РОССИЕЙ БЫЛО ОЧЕВИДНЫМ»

Ole. | Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Аргентины не показала блестящей игры, но и этого хватило, чтобы победить российскую команду. При этом аргентинцы упустили несколько возможностей сделать счет на табло еще больше — не хватило точности паре хороших ударов, с которыми справился проведший достойный матч Акинфеев. Команде Хорхе Сампаоли необходимо работать над штрафными и свободными ударами — это было слабое место в субботнем матче, которое, впрочем, не дало повода усомниться в общем превосходстве гостей над принимающей стороной.

LA NACIÓN: «МАТЧ ЕДВА НЕ СТАЛ БЕНЕФИСОМ АКИНФЕЕВА»

La Nacion | Источник: Спорт-Экспресс

Чтобы взломать такую глухую оборону, как у сборной России, требуется много терпения. Аргентинцы старались применять высокий прессинг, особенно, после потерь мяча, и не сбавлять оборотов — им это удалось. Но, кроме того, необходимо использовать нестандартные ходы, чтобы удивлять соперника и создавать больше голевых возможностей — и с этим у команды Хорхе Сампаоли были проблемы. Казалось, Аргентина приехала в Москву не победить хозяев, а подарить вратарю россиян Акинфееву профессиональный бенефис. Акинфеев справлялся со всеми ударами в створ своих ворот — аргентинцы уже проходили через это в играх с Уругваем, Венесуэлой и Перу, которые закончились вничью. Но на последних минутах гостям все же удалось добыть победу.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 2
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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