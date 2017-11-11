«Несостоявшийся бенефис Акинфеева». Обзор аргентинских СМИ

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CLARÍN: «В СБОРНОЙ РОССИИ НЕРОВНЫЙ ПО КАЧЕСТВУ СОСТАВ ИГРОКОВ»

Clarin. | Источник: Спорт-Экспресс

Стоит отметить, что в игре соперник аргентинцев, несмотря на двойную мотивацию — хозяева поля и принимающая сторона грядущего чемпионата мира, не продемонстрировал, что обладает качественным подбором игроков. Можно выделить Глушакова, достаточно техничного, чтобы соперничать с Месси и создавать голевые моменты, и Кокорина — эти двое оставили своей игрой хорошее впечатление. Остальные российские футболисты сыграли слабо и нервно. Болельщики на трибунах, которые не упускали возможности поддержать игроков из Москвы и посвистеть тем, кто выступает в Санкт-Петербурге, в конце встречи выразили свое недовольство игрой сборной России неодобрительным гулом.

OLÉ: «ПРЕИМУЩЕСТВО АРГЕНТИНЫ НАД РОССИЕЙ БЫЛО ОЧЕВИДНЫМ»

Ole. | Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Аргентины не показала блестящей игры, но и этого хватило, чтобы победить российскую команду. При этом аргентинцы упустили несколько возможностей сделать счет на табло еще больше — не хватило точности паре хороших ударов, с которыми справился проведший достойный матч Акинфеев. Команде Хорхе Сампаоли необходимо работать над штрафными и свободными ударами — это было слабое место в субботнем матче, которое, впрочем, не дало повода усомниться в общем превосходстве гостей над принимающей стороной.

LA NACIÓN: «МАТЧ ЕДВА НЕ СТАЛ БЕНЕФИСОМ АКИНФЕЕВА»

La Nacion | Источник: Спорт-Экспресс