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10:41 (мск), источник: ТАСС

Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к чемпионату мира по футболу.

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Она стала самой масштабной в 60-летней истории арены: были убраны беговые дорожки, в результате стадион превратился из олимпийского в футбольный, была полностью изменена геометрия трибун — стадион стал двухъярусным, остались только фасад 1950-х годов и впечатляющий козырек, построенный 20 лет назад.

Месси на шарфах

Матч Россия — Аргентина — не первое крупное мероприятие в обновленных «Лужниках». 4 ноября здесь проходил концерт в честь Дня народного единства, на котором побывало 130 тыс. человек. Больше на крупнейшем стадионе страны собиралось только в 1989 году на Московском международном фестивале мира, который посетило около 180 тыс. любителей рока — тогда в «Лужниках» выступали Bon Jovi, Оззи Осборн, Scorpions и другие музыкальные звезды.

В честь футбольного открытия арены на ее территории был устроен праздник — День московского футбола — и различные конкурсы, например, можно было выиграть мяч с автографом Лионеля Месси. Аргентинец, пять раз признававшийся лучшим игроком мира, мог сыграть против сборной России еще в августе 2009 года — тогда он приехал в Москву, но в итоге пропустил товарищескую встречу из-за травмы. На этот раз Месси провел весь матч — условия контракта, подписанного Российским футбольным союзом и Ассоциацией футбола Аргентины, предполагали, что аргентинская сборная выступит сильнейшим составом.

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Месси был запечатлен на матчевых шарфах, правда, изображен он был еще длинноволосым, образца 2008−2010 годов, а не бородатым, как сейчас.

На матч съехались болельщики из разных уголков России, например, из Бурятии. «Приехал посмотреть не только на Месси, но и на сборную России», — рассказал Найдан, уроженец города Гусиноозерск, что в 110 км от Улан-Удэ и примерно в 5700 км от Москвы. «Сыграем — 1:1, у аргентинцев забьет Агуэро, а у нас — Алексей Миранчук», — спрогнозировал Найдан. Счет он не угадал — российская сборная проиграла — 0:1, а вот с автором аргентинского гола попал в точку — Агуэро на 86-й минуте, добивая мяч в ворота Игоря Акинфеева, не промахнулся.

Объявление имен Месси и Агуэро во время перечисления игроков стартового состава было встречено болельщиками не менее одобрительно, чем Кокорина и Смолова. При этом аргентинцев на трибунах было совсем мало — не более сотни. За несколько минут до стартового свистка болельщики устроили грандиозный перформанс — при помощи плашек они окрасили трибуны в российский триколор, а также развернули баннер с надписью «Сокровища нации» и изображениями Александра Суворова, Михаила Глинки, Дмитрия Менделеева, Виктора Васнецова, Федора Достоевского, Петра Чайковского, Игоря Курчатова, Юрия Гагарина, Льва Яшина, Игоря Нетто и Валерия Харламова.

Рекорд с первой попытки

Согласно официальным сведениям, на матче присутствовало 78 750 зрителей. Если основываться на официальной информации, это рекорд посещаемости домашних игр сборной России, по данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на других аншлаговых матчах в «Лужниках» народа было меньше: на встрече Россия — Украина (9 октября 1999 года) — 74 000 зрителей, а на игре Россия — Англия (17 октября 2007 года) — 75 000.

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Однако цифры УЕФА сомнительны. Хотя бы потому, что до 2008 года «Лужники» были рассчитаны на 84 745 мест, а системой контроля и доступа оснащены не были, из-за чего посещаемость зачастую высчитывалась приблизительно. Как ТАСС рассказал бывший генеральный директор спорткомплекса «Лужники» Владимир Алешин, на матче со сборной Украины было примерно 79 000 человек, а на матче с командой Англии — 81 200. Но и данные Алешина нельзя считать стопроцентно достоверными, так, болельщики и журналисты, побывавшие и на игре 1999 года, и на игре 2007-го, утверждают, что на поединке со сборной Украины зрителей, несомненно, было больше, чем на матче с командой Англии, в том числе потому, что сектор с английскими болельщиками был окружен солидной буферной зоной. Так что распространенная в СМИ информация о том, что на игре Россия — Украина было не 74 000, а 84 000 человек, выглядит вполне убедительной.

Но с официальными цифрами спорить бессмысленно. Теперь матч с аргентинцами — самый посещаемый в «домашней» истории российской сборной. Но не в истории «Лужников»: 2 ноября 1958 года на финале Кубка СССР «Спартак» — «Торпедо» (1:0) на деревянных скамейках арены уместилось 110 тыс. человек.

Оргкомитет изучит отзывы болельщиков

До матча для удобства болельщиков было сделано немало: учитывая дождь и слякоть, разрешили проносить зонты, бесплатно разливали чай в специальных палатках, организовали бесплатный проезд на автобусе, а в вагонах метро объявлялось, как удобнее пройти к нужному сектору. Не потеряться болельщикам помогали волонтеры оргкомитета «Россия-2018». Функционировали сервисы для маломобильных групп населения. У стадиона был размещен павильон, в котором можно было узнать о подготовке Москвы к чемпионату мира, посмотреть на макеты стадионов, получить полезную информацию о билетах на мировое первенство, финал которого пройдет как раз в «Лужниках».

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Однако после матча без проблем не обошлось. Если на Кубке конфедераций 45-тысячные стадионы в Москве, Казани и Сочи и 56-тысячный в Санкт-Петербурге пустели за считанные минуты, то в «Лужниках» болельщики, располагавшиеся на верхних ярусах, покинули трибуны лишь спустя полчаса по завершении игры. По выходе со стадиона болельщики были разделены на два потока — к станции МЦК «Лужники» и к станции метро «Спортивная», один из вестибюлей которой находится на реконструкции. Из-за металлических рамок проходы сужались, по этой причине возникла толчея, затруднившая доступ к транспорту — у некоторых болельщиков путь от стадиона до метро занял больше полутора часов.

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в беседе с ТАСС подчеркнул, что негативные отзывы болельщиков о логистике в «Лужниках» будут внимательно изучены. «Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами “Лужники”, но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», — сказал Мутко.

Следующий матч в «Лужниках» пройдет 23 марта. К этому времени в Москве начнет работу операционный центр чемпионата мира, который поможет избежать ситуаций, подобных возникшей после встречи Россия — Аргентина. Соперником сборной России снова будет гранд — команда Бразилии с Неймаром, Габриэлом Жезусом и Фелиппе Коутиньо, а значит, можно ожидать новый рекорд посещаемости.

Сборная России по футболу обновила рекорд посещаемости домашних матчей
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10:27 (мск)© Ньюстюб
Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 2
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
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