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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Иско получил повреждение и может пропустить встречу сборных Испании и России

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско получил повреждение в товарищеской встрече с соперниками из Коста-Рики (5:0) и может пропустить игру с национальной командой России.

Источник: Reuters

Об этом сообщил главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги на послематчевой пресс-конференции в Малаге.

«Иско получил сильный удар. Пока нельзя сказать, что повреждение серьёзно, но состояние футболиста мы оценим завтра, перед вылетом в Россию», — цитирует специалиста официальный «твиттер» сборной Испании.

Иско начал матч со сборной Коста-Рики в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте.

Товарищеская встреча сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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