Организация матча Россия — Аргентина вызвала вопросы.
Иско получил повреждение и может пропустить встречу сборных Испании и России
Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско получил повреждение в товарищеской встрече с соперниками из
Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско получил повреждение в товарищеской встрече с соперниками из
Об этом сообщил главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги на послематчевой
«Иско получил сильный удар. Пока нельзя сказать, что повреждение серьёзно, но состояние футболиста мы оценим завтра, перед вылетом в Россию», — цитирует специалиста официальный «твиттер» сборной Испании.
Иско начал матч со сборной
Товарищеская встреча сборных России и Испании состоится 14 ноября в