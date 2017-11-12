Иско получил повреждение и может пропустить встречу сборных Испании и России

Об этом сообщил главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги на послематчевой пресс-конференции в Малаге.



«Иско получил сильный удар. Пока нельзя сказать, что повреждение серьёзно, но состояние футболиста мы оценим завтра, перед вылетом в Россию», — цитирует специалиста официальный «твиттер» сборной Испании.



Иско начал матч со сборной Коста-Рики в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте.



Товарищеская встреча сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.