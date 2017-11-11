Акинфеев — 7,0, Месси и Агуэро — 6,5 за матч в «Лужниках»
«СЭ» детально разобрал контрольную игру национальной команды в «Лужниках».
«СЭ» детально разобрал контрольную игру национальной команды в «Лужниках».
РОССИЯ
АКИНФЕЕВ — 7,0. Вне всяких сомнений, лучший в составе нашей национальной команды. Несколько раз выручал сборную России в сложных ситуациях, в том числе вытащил тяжелейший удар Агуэро в конце первого тайма — только сам Акинфеев знает, как он успел сложиться и отразить мяч из нижнего угла.
ДЖИКИЯ — 5,0. Однажды ошибся при выполнении обороной искусственного офсайда — и это стоило нашей сборной голевого момента. К счастью, обошлось. В конце матча от Джикии отклеился Агуэро — и забил гол, хотя первый удар защитник заблокировал.
ВАСИН — 5,5. Почти весь «верх» армеец снял и даже несколько раз выиграл борьбу у Месси. В целом, сыграл на неплохом уровне.
КУДРЯШОВ — 5,5. Иногда опрометчиво выдергивался вперед из линии защиты, пытаясь отобрать мяч у соперника. Но получалось далеко не всегда — например, в голевом эпизоде Кудряшов не смог остановить Месси.
МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,0. Иногда задерживался в атаке, а подстраховка не работала. Это было заметно по эпизоду в середине первого тайма, когда Ди Мария, находясь на фланге в одиночестве, выстрелил по воротам Акинфеева. В атаке у бразильца ничего не получилось, как и у всей сборной.
КУЗЯЕВ — 6,0. Персонально с Месси никто не играл, но зенитовец чаще всех вступал в дуэль с аргентинской примой. Нередко — успешно.
ГЛУШАКОВ — 6,0. Как и Кузяев, много боролся с Месси, однажды даже отмахнулся от него. Но совершал и чистые отборы. Лез вперед, несколько раз бил по воротам, однажды попал в Ромеро.
РАУШ — 6,0. Снова вспахал левую бровку, не уставал ускоряться и вступать в единоборства с Сальвио. Во втором тайме вынес мяч с линии ворот после навеса Месси — и чуть не утонул в сетке ворот.
КОКОРИН — 4,5. Сложно понять, зачем форвард «Зенита» выходил на поле. И в
СМОЛОВ — 5,0. Без мяча форвард «Краснодара» традиционно играет плохо. В актив Смолову можно занести только
ПОЛОЗ — 5,0. Больше помогал обороне, чем атаковал. Несколько раз навязывал борьбу защитникам сборной Аргентины, однако, в целом, как и все трио форвардов, провалил матч. Запомнился только неточным ударом после розыгрыша штрафного на исходе получаса.
ДЗАГОЕВ — 5,5. Укрепил центральную линию, усложнил жизнь Краневиттеру и Пересу. В атаке существенной пользы не принес.
СМОЛЬНИКОВ — 5,0. Правый фланг не преобразился с выходом Смольникова — к нему остались те же вопросы, что и к Мариу Фернандесу.
ЕРОХИН — 5,5. Вышел вместо Кузяева, но двигался заметно меньше, чем партнер по «Зениту».
Ал. МИРАНЧУК — 5,0. Атаку сборной России не усилил.
ЗАБОЛОТНЫЙ — б/о.
АРГЕНТИНА
РОМЕРО — 6,0. Мог легко замерзнуть на московском холоде — сборная России редко беспокоила голкипера, но он был начеку. Например, на 61-й минуте отразил удар Глушакова с близкого расстояния.
МАСКЕРАНО — 6,0. Лидер аргентинской обороны провел солидную игру, хотя она оказалась не самой сложной в его карьере.
ПЕЦЦЕЛЛА — 6,0. Как и вся защита сборной Аргентины, закрыл Кокорина со Смоловым.
ОТАМЕНДИ — 6,5. Удар защитника через себя мог бы обернуться голом, но Акинфеев не позволил мячу занырнуть в ворота. В обороне Отаменди отыграл без нареканий.
ПЕРЕС — 6,0. В первом тайме у опорных полузащитников сборной Аргентины было гораздо меньше работы, потому что им противостояли только Глушаков и Кузяев. Но Перес пару раз все равно терял позицию и проигрывал борьбу оппонентам.
КРАНЕВИТТЕР — 6,5. Действовал в опорной зоне четче и спокойнее, чем Перес. Совершил немало перехватов и, что важно, сразу после них старался отдавать мячи во фланг или Месси, чтобы скорее раскручивать атаку.
ЛО СЕЛЬСО — 5,5. Раздал немало передач, но почти не обострял игру — хотя это наверняка требовалось от полузащитника «ПСЖ».
САЛЬВИО — 6,5. Затерзал Рауша на бровке, постоянно влетал в штрафную и вообще проделал гигантский объем работы, в том числе черновой.
МЕССИ — 6,5. Ничем не удивил, хотя это от него и не требовалось. Сыграл ровно настолько, насколько этого требовалось для победы. Раздавал передачи — не всегда точные. Сам бил редко, потому что действовал в оттяжке. Отдал обостряющий пас в офсайд на Павона, но арбитры положения «вне игры» не заметили, и спустя секунду Аргентина забила гол.
ДИ МАРИЯ — 5,5. Не так часто, как Сальвио, попадал в объективы камер. Но пользу аргентинцам приносил. К примеру, в середине первого тайма неплохо пробил в дальний угол, но Акинфеев спас россиян.
АГУЭРО — 6,5. На острие невысокому форварду было тяжело цепляться за верховые мячи, поэтому он часто опускался вглубь. В частности, на 24-й минуте нанес плотный удар
ГОМЕС — 6,0. Разнообразил игру гостей в атаке: постоянно перемещался по полю, оказывал давление на защиту нашей сборной.
ПЕРОТТИ — 5,5. В последние 15 минут помог сборной Аргентине усилить давление на россиян и одержать победу.
ПАВОН — 6,5. Соавтор гола — его рывок по правому флангу, обыгрыш с Месси и передача на Агуэро принесли Аргентине победу.
ДИБАЛА — б/о.
БАНЕГА — б/о.
|Станислав Черчесов
|Хорхе Сампаоли
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|3
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)