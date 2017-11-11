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01:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфеев — 7,0, Месси и Агуэро — 6,5 за матч в «Лужниках»

«СЭ» детально разобрал контрольную игру национальной команды в «Лужниках».

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 7,0. Вне всяких сомнений, лучший в составе нашей национальной команды. Несколько раз выручал сборную России в сложных ситуациях, в том числе вытащил тяжелейший удар Агуэро в конце первого тайма — только сам Акинфеев знает, как он успел сложиться и отразить мяч из нижнего угла.

ДЖИКИЯ — 5,0. Однажды ошибся при выполнении обороной искусственного офсайда — и это стоило нашей сборной голевого момента. К счастью, обошлось. В конце матча от Джикии отклеился Агуэро — и забил гол, хотя первый удар защитник заблокировал.

ВАСИН — 5,5. Почти весь «верх» армеец снял и даже несколько раз выиграл борьбу у Месси. В целом, сыграл на неплохом уровне.

КУДРЯШОВ — 5,5. Иногда опрометчиво выдергивался вперед из линии защиты, пытаясь отобрать мяч у соперника. Но получалось далеко не всегда — например, в голевом эпизоде Кудряшов не смог остановить Месси.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,0. Иногда задерживался в атаке, а подстраховка не работала. Это было заметно по эпизоду в середине первого тайма, когда Ди Мария, находясь на фланге в одиночестве, выстрелил по воротам Акинфеева. В атаке у бразильца ничего не получилось, как и у всей сборной.

КУЗЯЕВ — 6,0. Персонально с Месси никто не играл, но зенитовец чаще всех вступал в дуэль с аргентинской примой. Нередко — успешно.

ГЛУШАКОВ — 6,0. Как и Кузяев, много боролся с Месси, однажды даже отмахнулся от него. Но совершал и чистые отборы. Лез вперед, несколько раз бил по воротам, однажды попал в Ромеро.

РАУШ — 6,0. Снова вспахал левую бровку, не уставал ускоряться и вступать в единоборства с Сальвио. Во втором тайме вынес мяч с линии ворот после навеса Месси — и чуть не утонул в сетке ворот.

КОКОРИН — 4,5. Сложно понять, зачем форвард «Зенита» выходил на поле. И в микст-зоне Кокорина спрашивали об этом же, но он ушел от ответа.

СМОЛОВ — 5,0. Без мяча форвард «Краснодара» традиционно играет плохо. В актив Смолову можно занести только более-менее внятный прессинг, но впереди он был незаметен.

ПОЛОЗ — 5,0. Больше помогал обороне, чем атаковал. Несколько раз навязывал борьбу защитникам сборной Аргентины, однако, в целом, как и все трио форвардов, провалил матч. Запомнился только неточным ударом после розыгрыша штрафного на исходе получаса.

ДЗАГОЕВ — 5,5. Укрепил центральную линию, усложнил жизнь Краневиттеру и Пересу. В атаке существенной пользы не принес.

СМОЛЬНИКОВ — 5,0. Правый фланг не преобразился с выходом Смольникова — к нему остались те же вопросы, что и к Мариу Фернандесу.

ЕРОХИН — 5,5. Вышел вместо Кузяева, но двигался заметно меньше, чем партнер по «Зениту».

Ал. МИРАНЧУК — 5,0. Атаку сборной России не усилил.

ЗАБОЛОТНЫЙ — б/о.

АРГЕНТИНА

РОМЕРО — 6,0. Мог легко замерзнуть на московском холоде — сборная России редко беспокоила голкипера, но он был начеку. Например, на 61-й минуте отразил удар Глушакова с близкого расстояния.

МАСКЕРАНО — 6,0. Лидер аргентинской обороны провел солидную игру, хотя она оказалась не самой сложной в его карьере.

ПЕЦЦЕЛЛА — 6,0. Как и вся защита сборной Аргентины, закрыл Кокорина со Смоловым.

ОТАМЕНДИ — 6,5. Удар защитника через себя мог бы обернуться голом, но Акинфеев не позволил мячу занырнуть в ворота. В обороне Отаменди отыграл без нареканий.

ПЕРЕС — 6,0. В первом тайме у опорных полузащитников сборной Аргентины было гораздо меньше работы, потому что им противостояли только Глушаков и Кузяев. Но Перес пару раз все равно терял позицию и проигрывал борьбу оппонентам.

КРАНЕВИТТЕР — 6,5. Действовал в опорной зоне четче и спокойнее, чем Перес. Совершил немало перехватов и, что важно, сразу после них старался отдавать мячи во фланг или Месси, чтобы скорее раскручивать атаку.

ЛО СЕЛЬСО — 5,5. Раздал немало передач, но почти не обострял игру — хотя это наверняка требовалось от полузащитника «ПСЖ».

САЛЬВИО — 6,5. Затерзал Рауша на бровке, постоянно влетал в штрафную и вообще проделал гигантский объем работы, в том числе черновой.

МЕССИ — 6,5. Ничем не удивил, хотя это от него и не требовалось. Сыграл ровно настолько, насколько этого требовалось для победы. Раздавал передачи — не всегда точные. Сам бил редко, потому что действовал в оттяжке. Отдал обостряющий пас в офсайд на Павона, но арбитры положения «вне игры» не заметили, и спустя секунду Аргентина забила гол.

ДИ МАРИЯ — 5,5. Не так часто, как Сальвио, попадал в объективы камер. Но пользу аргентинцам приносил. К примеру, в середине первого тайма неплохо пробил в дальний угол, но Акинфеев спас россиян.

АГУЭРО — 6,5. На острие невысокому форварду было тяжело цепляться за верховые мячи, поэтому он часто опускался вглубь. В частности, на 24-й минуте нанес плотный удар из-за штрафной точно в угол — наш вратарь отразил удар. А перед перерывом из сложной позиции пробил в нижний угол, после чего Акинфеев сотворил маленький шедевр. Своего добился на финише встречи, когда отклеился от защиты сборной России и со второй попытки внес мяч в ворота.

ГОМЕС — 6,0. Разнообразил игру гостей в атаке: постоянно перемещался по полю, оказывал давление на защиту нашей сборной.

ПЕРОТТИ — 5,5. В последние 15 минут помог сборной Аргентине усилить давление на россиян и одержать победу.

ПАВОН — 6,5. Соавтор гола — его рывок по правому флангу, обыгрыш с Месси и передача на Агуэро принесли Аргентине победу.

ДИБАЛА — б/о.

БАНЕГА — б/о.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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