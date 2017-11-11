Испания забила пять голов Коста-Рике перед матчем с Россией

Давид Сильва выступил ассистентом в эпизоде с первым голом, который забил Хорди Альба уже на 6-й минуте. Альваро Мората удвоил преимущество хозяев в середине первого тайма. После перерыва Сильва записал на свой счёт дубль за четыре минуты, а на 73-й минуте Андрес Иньеста установил окончательный результат.