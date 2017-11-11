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01:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания забила пять голов Коста-Рике перед матчем с Россией

В Малаге состоялась товарищеская встреча национальных команд Испании и Коста-Рики. Хозяева не оставили шансов соперникам, обыграв представителей Центральной Америки со счётом 5:0.

Источник: AFP 2017

Давид Сильва выступил ассистентом в эпизоде с первым голом, который забил Хорди Альба уже на 6-й минуте. Альваро Мората удвоил преимущество хозяев в середине первого тайма. После перерыва Сильва записал на свой счёт дубль за четыре минуты, а на 73-й минуте Андрес Иньеста установил окончательный результат.

Результативная передача Сильвы стала для него 27-й в футболке национальной команды, по этому показателю игрок «Манчестер Сити» сравнялся с Хави. Опережает названных футболистов лишь Сеск Фабрегас с 31 голевым пасом в играх сборной Испании.

14 ноября сборной Испании предстоит сыграть со сборной России в Санкт-Петербурге.

Испания 5:0
Первый тайм: 2:0
Коста-Рика
11.11.2017, 23:30 матчи: Сборные La Rosaleda
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Оскар Рамирес
Голы
6′ Жорди Альба  
23′ Альваро Мората  
51′ Давид Сильва  
55′ Давид Сильва  
73′ Андрес Иньеста  
Составы
Кепа Аррисабалага  
Альваро Одриосола  
Жорди Альба  
67′ Тиагу Алькантара  
Давид Сильва  
46′ Жерар Пике  
Фернандес Иглесиас Начо  
46′ Серхио Рамос  
Марк Бартра  
46′ Серхио Бускетс  
Ньигес Сауль  
74′ Андрес Иньеста  
Ромеро Луис Альберто  
65′ Франсиско Роман Иско  
Марко Асенсио  
46′ Альваро Мората  
Яго Аспас  
23 Данни Карвахаль
15 Франсиско Кальво
16 Кристиан Гамбоа
17 Ельцин Техеда
  Сельсо Борхес
  Кендалл Уостон 63′ 62′
5 Кеннер Гутьеррес
  Оскар Дуарте 56′
3 Джанкарло Гонсалес
8 Брайан Овьедо 66′
  Рональд Матаррита
11 Хоан Венегас 75′
  Освальдо Родригес
  Кристиан Боланьос 60′
13 Родни Уоллас
21 Маркос Уренья 56′
  Хосе Гильермо Ортис
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 1
10 Угловые 1
4 Фолы 11
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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