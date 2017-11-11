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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Походка льва: главное о Месси в «Лужниках»

Лео Месси после матча с Россией улетел в Испанию — играть с Нигерией в Краснодаре он не будет. «СЭ» — о том, чем запомнится нашим болельщикам визит Великого.

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ДО МАТЧА. ГЕРОЙ В ТЕНИ

Очевидно, что главным во всей этой затее с товарищеским матчем против сборной Аргентины был приезд в Москву Лионеля Месси. Сборную страны-хозяйки грядущего чемпионата мира благословлять на подвиги должен был футбольный Бог. Для многих этот образ и имя Месси — абсолютные синонимы.

Участие Месси в матче было обязательным условием контракта. Но сам Лео не горел желанием часто появляться на публике. Форвард пропустил все открытые тренировки аргентинцев, кроме одной. Но и этого было достаточно — его фото, на котором лицо аргентинца было замотано шарфом, завязанным по самые уши, запомнится всем. К московской погоде Лео явно был не готов.

МАТЧ. ЛЬВИНЫЙ ШАГ

В день матча обошлось без снега, но не без дождя — мелкая морось, больше подходящая для Петербурга, «заскулила» за пару часов до игры.

Новый формат трансляций позволил поклонникам Месси выбрать камеру, которая следила исключительно за десятым номером аргентинцев. 90 минут на экране мог быть только Лео. И тем, кто предпочел это общей картинке, довольно быстро стало понятно — Месси не слишком усердствовал.

Примерно три четверти матча Лео отходил шагом. Гордой и неспешной львиной походкой. Тем удивительнее было наблюдать за тем, как в каждый из моментов, когда Месси переходил на более-менее высокую скорость, он был лучшим на поле.

Лионель МЕССИ | Источник: AFP 2017

ОТБОР ГЛУШАКОВА

Месси включался в игру точечно — и в каждой такой точке возникала опасность у ворот Акинфеева. В первом тайме он отыгрался с Ди Марией и пробил в угол — Акинфеев был на месте. Во втором выскочил из-за спин защитников и перекинул российского вратаря, навесив на партнера — Рауш выбил мяч на угловой.

Правда, не так хорошо, как обычно, работала их связка с Агуэро — нападающий «Манчестер Сити» сам признал это после игры: Кун не всегда успевал к передачам от Лео и не угадывал всех его задумок. Но отобрать мяч у Месси, особенно на скорости, было практически невозможно — всякий раз он грамотно ставил корпус, а во втором тайме устроил настоящий мастер-класс, прокинув мяч между Дзагоевым и Смоловым и выбравшись из «коробочки».

Пожалуй, только в одном моменте российской сборной удалось оставить Месси с носом — Денис Глушаков совершил мастерский отбор. Лео только покачал головой — и снова перешел на шаг.

ПОСЛЕ МАТЧА. «ЛУЖНИКИ — ОТЛИЧНЫЙ СТАДИОН!»

Возможно, именно за этот отбор главный сувенир поединка — футболка Месси — достался игроку «Спартака». Глушаков рассказал, что поменялся с Лео майками в перерыве, тогда как все ждали, что эта интрига доживет до финального свистка.

Само собой, Месси был самым долгожданным гостем микст-зоны. Стоит отдать ему должное — аргентинский нападающий ответил на тонну вопросов, мелкими шагами пробираясь к выходу под прицелами камер и микрофонов. «Лужники» — отличный стадион, красивый и современный. Мне очень понравилось здесь играть, — отметил Лео. Главная арена ЧМ-2018 примет, в том числе, и финал турнира, в который Месси изо всех сил будет стараться попасть.

Но ходить пешком следующим летом ему уже не удастся. Сколь грациозной ни была бы его львиная походка.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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