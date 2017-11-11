Сборная России по футболу проиграла аргентинцам в первом матче в обновленных «Лужниках»

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Сборная России продолжила безвыигрышную серию матчей с южноамериканскими командами. Она пять раз играла с бразильцами (две ничьи, три поражения), один раз с чилийцами (ничья), а с аргентинцами встречалась дважды (два поражения). Если брать в расчет советский период, то отечественная сборная в общей сложности провела с аргентинцами 14 матчей (три победы, шесть ничьих, пять поражений, разница мячей — 14:16).

Предыдущий матч с аргентинцами состоялся 12 августа 2009 года. Тогда российские футболисты проиграли 2:3, аргентинцев тренировал Диего Марадона, а Месси, хоть и приехал в Москву, на поле так и не вышел, якобы получив травму на тренировке.

Месси похвалил сборную России

В субботу Месси отыграл весь матч. Нападающий, пять раз признававшийся лучшим игроком мира, признался, что со сборной России ему пришлось непросто. «Нам противостояла хорошая команда. Видно, что она хорошо подготовилась к игре, но мы знали, что будет нелегко и тоже ответственно подошли к матчу», — сказал Месси.

«Лужники», где пройдет финал чемпионата мира 2018 года, аргентинец охарактеризовал лаконично. «Прекрасный современный стадион», — отметил он.

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Следующий товарищеский матч сборная Аргентины также проведет в России — 14 ноября в Краснодаре она встретится с командой Нигерии. Главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли на пресс-конференции после матча сообщил, что Месси с нигерийцами не сыграет. Кто выйдет на его позицию, Сампаоли еще не решил.

Отборочный цикл чемпионата мира сложился для сборной Аргентины непросто. В итоге команда вышла в финальную стадию мирового первенства напрямую — благодаря хет-трику Месси в поединке с эквадорцами. Если бы конкуренты потеряли меньше очков, то для аргентинской команды все могло сложиться плачевно. Защитник Хавьер Маскерано заявил, что победа над российской сборной добавит аргентинцам уверенности в преддверии чемпионата мира.

«Сегодня мы чувствовали себя спокойнее, чем раньше, поэтому смогли без нервов провести встречу», — сказал Маскерано.

Для 33-летнего Маскерано матч против россиян стал 140-м за сборную Аргентины. Из южноамериканских футболистов больше игр за свои национальные команды провели только бразилец Кафу (142), аргентинец Хавьер Дзанетти (143), парагваец Пауло да Силва (148) и эквадорец Иван Уртадо (168).

Черчесов считает, что сборной России нужно прибавить в атаке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что аргентинцы победили заслуженно. «Мы знали, что будет сложно, знали, что будем не всегда владеть инициативой. В обороне играли нормально, но не удавалось выходить в атаку. Соперник был объективно сильнее», — сказал он.

Линейный арбитр не увидел, что аргентинцы забили из офсайда. Однако, по мнению Черчесова, это не может служить оправданием поражению. «Как мне сказали, гол был забит из “вне игры”, но аргентинцы на гол наиграли», — считает он. Сборная России проведет следующий товарищеский матч 14 ноября — на стадионе «Санкт-Петербург» она встретится с командой Испании.

С испанцами нам надо сыграть более качественно, особенно в атаке Станислав Черчесов

По словам специалиста, игру с испанцами может пропустить защитник российской сборной Марио Фернандес. «Фернандес под вопросом, он пожаловался на свое состояние», — сказал тренер.

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко полагает, что играть против испанцев российским футболистам будет не менее сложно, чем против аргентинцев. «Смелости [в игре] надо больше. Матч с испанцами жду с тревогой, это команда, которая будет стараться доминировать», — сказал глава РФС.

«Стадион — фантастический, он лучше вынес проверку, чем команда», — добавил Мутко.

Глушаков не договаривался с Месси

Полузащитник Денис Глушаков отметил, что Месси играл «так же, как и в видеонарезках», которые смотрели футболисты сборной России.

В перерыве, уходя в раздевалки, Глушаков и Месси обменялись футболкам. Обычно эта традиционная процедура проходит после окончания матчей. «Заранее ни с кем не договаривался, просто в перерыве матча подошел и поменялся с Лионелем футболками. Оставлю дома на память», — рассказал хавбек российской сборной.

«Согласен с тем, что разница в классе была видна, все-таки это Аргентина, — сказал нападающий Александр Кокорин. — Понятно, что нам, игрокам атаки, тоже нравится, когда команда играет вперед, но тактику выбирает тренер».

Матч Россия — Аргентина посетили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович.

Дворкович отметил, что сборная России выглядела достойно, но «чувствовался мандраж». «Слишком часто теряли мяч, но сыграли дисциплинированно в обороне за счет Игоря Акинфеева, который спасал. В атаке мало что получалось, но нулевая ничья была бы более логичным результатом. «Объективно, нам надо еще работать, чтобы сборную вывести на уровень ведущих команд мира», — сказал он.

Официальный рекорд

Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории. На встрече присутствовало 78750 зрителей. Если верить данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), предоставленных ТАСС, на встрече со сборной Украины 9 октября 1999 года было 74 тыс. человек, а на встрече со сборной Англии 17 октября 2007 года — 75 тыс.

Данные УЕФА, однако, вызывают сомнения. Так, бывший генеральный директор «Лужников» Владимир Алешин сообщил ТАСС, что на игре Россия — Украина было около 79 тыс. зрителей, в прессе же фигурируют данные от 78600 до 84000 болельщиков, а на игре Россия — Англия — 81200 человек.