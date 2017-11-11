«И долго нам тут стоять?» Организация матча Россия — Аргентина вызвала вопросы

Сокольническая ветка метро была перегружена. Слава богу, играли не в рабочий день. Сдобренные алкогольным опьянением мужчины, не умолкающие ни на секунду школьники в компании родителей и учителей — все это говорило о разношерстной публике на матчах национальной сборной.
К счастью, коллапса на выходах из станций метро «Спортивная», «Воробьевы горы», «Лужники» и «Фрунзенская» удалось избежать. Благо, расположение БСА всегда было одной из его сильных сторон: в клубные годы фанатов ЦСКА и «Спартака» пускали до разных станций, сейчас, во времена сборной, каждый добирался как мог. Но с наземным транспортом случились большие проблемы.
Комсомольский проспект в некоторых местах оказался перекрытым, а проехать домой можно было лишь по пропуску. Интересно, что таковые оказались не у всех. Управа района Хамовники разбросала пропуска по почтовым ящикам, но вряд ли вы ежедневно их открываете. А значит, путь домой для некоторых автомобилистов изобиловал сложностями.
В то же время приятно, что на входе толкучки у стадиона почти не было. Теперь у «Лужников» очень много входов на трибуны, толпа невольно рассасывается и почти нигде долго не задерживается. В том то и дело, что почти. Например сектора, находившиеся рядом с ВИП-входами, пришлось застопорить. Люди на улице ждали, когда все важные гости приедут на стадион. После войти им разрешили, но настроение, наверное, немного подпортили.
НУ И ГДЕ ЧУМОВАЯ ПОДДЕРЖКА?
Конечно же на матче шумели. Конечно же кричали и аплодировали. Но не так, как на клубном футболе. И вы сейчас, наверное, скажете: так оно и понятно, у сборной всегда так! А вот и нет. Сложно в это поверить, но даже на Кубке конфедераций было повеселее. Но обо всем по порядку.
Стартовый перфоманс — мощные баннеры и тысячи листочков, окрасившие арену в российский триколор — заставил очуметь и влюбиться в «Лужники». До реконструкции это было сделать довольно сложно: все-таки особую близость к футболистам не позволяли почувствовать беговые дорожки, три-четыре (в зависимости от матча) полицейских кордона и возможность увидеть кумиров только при помощи бинокля.
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Пресс-ложи теперь находятся еще выше, чем раньше. Отличить Месси от Банеги или Фернандеса от Джикии — тот еще квест. Но ничего не поделаешь: пресс-ложа расположена выше скайбоксов и складывается ощущение, что ты смотришь футбол по телевизору последнего поколения: с восхитительной цветопередачей, шумовыми эффектами, климатическими ощущениями и многим другим. Если говорить о болельщиках, то на нижних ярусах футбол смотреть так же приятно и хорошо, как на «Открытие Арене»: в пятницу удалось выйти к полю и посидеть на болельщицких местах. Ощущения классные.
А вот публика разочаровала. Понятно, что в мемориз у нас матчи с Англией или Германией, когда интерес к сборной России находился на пике фанатской синусоиды. Сейчас, в преддверии ЧМ, он к этому пику только стремится. Ибо почему несколько попыток зарядить «Русские вперед» и «Вперед Россия, мы с тобой» большинству публики так и остались не поняты? Или почему нормальную, плотную и, что важнее всего, заметную волну по трибунам запустить так и не удалось?
Сейвы Акинфеева встречали, криком, это объяснимо. Кроме того один раз даже покричали «Глушаков» после дальнего выстрела капитана сборной России. Особо теплыми овациями во втором тайме встретили Дзагоева и Алексея Миранчука. В качестве примера — выход Ерохина кроме диктора не заметил никто. Приятно, что дважды болельщики все-таки смогли включить фонарики своих телефонов. Смотрелось это очень красиво, хоть и природа подобной акции весьма броская. Лучше уж так, чем никак!
ПОДГОТОВКА К ЧМ? НУ ТАКОЕ
Как и вход, выход со стадиона являлся некой проверкой для «Лужников» в преддверии чемпионата мира. И эту проверку стадион явно не прошел. И если на входе людей тормознули из-за опоздания важных персон, то на выходе организовали огромные пробки. Народ тупо встал между ограждений и никуда не двигался.
Удалось узнать, что сначала со стадиона начали выпускать болельщиков с нижних ярусов. Более 20 минут при не самой теплой погоде на своих местах оставались фанаты «со второго этажа». В итоге с горем пополам стадион опустел, но болельщики не могли дойти до «Спортивной» еще в течение часа! Заторы у стадиона заставили чуть ли не половину журналистов остаться на своих местах и ждать, пока толпа рассосется. Мозг отказывался понимать, как еще до реконструкции и при аншлагах народ спокойно расходился по «Спортивной» и «Воробьевым горам». Никакого МЦК тогда еще не было и в помине. А теперь тысячи человек вынуждены топать аж то «Фрунзенской», куда раньше могли забрести только по большим праздникам. Одна из причин фанатской пробки — непродуманное оцепление.
Все это весьма неприятно. Особенно когда выход с любого клубного стадиона в Москве не вызывает вообще никаких сложностей. А «Лужники» — это стадион сборной, это национальный стадион. Так может не должен главный стадион страны сразу же после своего открытия отбивать желание посетить его вновь?
Вообще, можно долго восторгаться открытием по-настоящему прекрасной арены, запечатлеть в памяти новый болельщицкий рекорд на матчах сборной (78750 зрителей), прочувствовать дух единения, но как абстрагироваться от произошедшего? Почему стадион новый, а проблемы — старые? Да еще и приумноженные как минимум вдвое?