«И долго нам тут стоять?» Организация матча Россия — Аргентина вызвала вопросы

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ВИП-ГОСТИ НАШЕ ВСЕ

Сокольническая ветка метро была перегружена. Слава богу, играли не в рабочий день. Сдобренные алкогольным опьянением мужчины, не умолкающие ни на секунду школьники в компании родителей и учителей — все это говорило о разношерстной публике на матчах национальной сборной.

Перед матчем #РоссияАргентина ощущаю невероятное утренне-алкогольное амбре от московских болельщиков. #Футбол ведь! На красной ветке ад. ? — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 11 ноября 2017 г.

К счастью, коллапса на выходах из станций метро «Спортивная», «Воробьевы горы», «Лужники» и «Фрунзенская» удалось избежать. Благо, расположение БСА всегда было одной из его сильных сторон: в клубные годы фанатов ЦСКА и «Спартака» пускали до разных станций, сейчас, во времена сборной, каждый добирался как мог. Но с наземным транспортом случились большие проблемы.

Комсомольский проспект в некоторых местах оказался перекрытым, а проехать домой можно было лишь по пропуску. Интересно, что таковые оказались не у всех. Управа района Хамовники разбросала пропуска по почтовым ящикам, но вряд ли вы ежедневно их открываете. А значит, путь домой для некоторых автомобилистов изобиловал сложностями.

С логистикой проблемы. Из-за випов люди могут не успеть на начало матча pic.twitter.com/Ys4R3YvjR8 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 11 ноября 2017 г.

В то же время приятно, что на входе толкучки у стадиона почти не было. Теперь у «Лужников» очень много входов на трибуны, толпа невольно рассасывается и почти нигде долго не задерживается. В том то и дело, что почти. Например сектора, находившиеся рядом с ВИП-входами, пришлось застопорить. Люди на улице ждали, когда все важные гости приедут на стадион. После войти им разрешили, но настроение, наверное, немного подпортили.

НУ И ГДЕ ЧУМОВАЯ ПОДДЕРЖКА?

Конечно же на матче шумели. Конечно же кричали и аплодировали. Но не так, как на клубном футболе. И вы сейчас, наверное, скажете: так оно и понятно, у сборной всегда так! А вот и нет. Сложно в это поверить, но даже на Кубке конфедераций было повеселее. Но обо всем по порядку.

Стартовый перфоманс — мощные баннеры и тысячи листочков, окрасившие арену в российский триколор — заставил очуметь и влюбиться в «Лужники». До реконструкции это было сделать довольно сложно: все-таки особую близость к футболистам не позволяли почувствовать беговые дорожки, три-четыре (в зависимости от матча) полицейских кордона и возможность увидеть кумиров только при помощи бинокля.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbW1KeWjK9P/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я просто оставлю это здесь. Обновлённые Лужники - это нечто.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Konstantin Krinsky (@kostyakrinsky) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-11T13:55:06+00:00">Nov 11, 2017 at 5:55am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-ложи теперь находятся еще выше, чем раньше. Отличить Месси от Банеги или Фернандеса от Джикии — тот еще квест. Но ничего не поделаешь: пресс-ложа расположена выше скайбоксов и складывается ощущение, что ты смотришь футбол по телевизору последнего поколения: с восхитительной цветопередачей, шумовыми эффектами, климатическими ощущениями и многим другим. Если говорить о болельщиках, то на нижних ярусах футбол смотреть так же приятно и хорошо, как на «Открытие Арене»: в пятницу удалось выйти к полю и посидеть на болельщицких местах. Ощущения классные.

А вот публика разочаровала. Понятно, что в мемориз у нас матчи с Англией или Германией, когда интерес к сборной России находился на пике фанатской синусоиды. Сейчас, в преддверии ЧМ, он к этому пику только стремится. Ибо почему несколько попыток зарядить «Русские вперед» и «Вперед Россия, мы с тобой» большинству публики так и остались не поняты? Или почему нормальную, плотную и, что важнее всего, заметную волну по трибунам запустить так и не удалось?

Сейвы Акинфеева встречали, криком, это объяснимо. Кроме того один раз даже покричали «Глушаков» после дальнего выстрела капитана сборной России. Особо теплыми овациями во втором тайме встретили Дзагоева и Алексея Миранчука. В качестве примера — выход Ерохина кроме диктора не заметил никто. Приятно, что дважды болельщики все-таки смогли включить фонарики своих телефонов. Смотрелось это очень красиво, хоть и природа подобной акции весьма броская. Лучше уж так, чем никак!

ПОДГОТОВКА К ЧМ? НУ ТАКОЕ

Как и вход, выход со стадиона являлся некой проверкой для «Лужников» в преддверии чемпионата мира. И эту проверку стадион явно не прошел. И если на входе людей тормознули из-за опоздания важных персон, то на выходе организовали огромные пробки. Народ тупо встал между ограждений и никуда не двигался.

Во так уже 40 мин. Ритви.Пожалуйста пусть это все увидят. pic.twitter.com/d74RiDEqsU — Андрей Сызоненко (@ccd6c5f4c37a451) 11 ноября 2017 г.

Удалось узнать, что сначала со стадиона начали выпускать болельщиков с нижних ярусов. Более 20 минут при не самой теплой погоде на своих местах оставались фанаты «со второго этажа». В итоге с горем пополам стадион опустел, но болельщики не могли дойти до «Спортивной» еще в течение часа! Заторы у стадиона заставили чуть ли не половину журналистов остаться на своих местах и ждать, пока толпа рассосется. Мозг отказывался понимать, как еще до реконструкции и при аншлагах народ спокойно расходился по «Спортивной» и «Воробьевым горам». Никакого МЦК тогда еще не было и в помине. А теперь тысячи человек вынуждены топать аж то «Фрунзенской», куда раньше могли забрести только по большим праздникам. Одна из причин фанатской пробки — непродуманное оцепление.

Все это весьма неприятно. Особенно когда выход с любого клубного стадиона в Москве не вызывает вообще никаких сложностей. А «Лужники» — это стадион сборной, это национальный стадион. Так может не должен главный стадион страны сразу же после своего открытия отбивать желание посетить его вновь?

С выходом с трибун никаких проблем не было - минут за 20 все вышли, а вот дальше беда.... это 40 минут после матча в сторону метро Спортивная pic.twitter.com/gkGQDREg1l — Ivan Katanaev (@ivankatanaev) 11 ноября 2017 г.