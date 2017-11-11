Маскерано: Победа над сборной России добавила уверенности аргентинским футболистам

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В субботу сборная России по футболу проиграла команде Аргентины со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники». Единственный мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

«До чемпионата мира не так много, но мы еще сможем сыграть три-четыре игры. Важно было сегодня победить, эта игра прибавила команде уверенности перед чемпионатом. Сегодня мы чувствовали себя спокойно, нежели раньше, поэтому смогли без нервов провести встречу», — сказал Маскерано.

«[Лионель] Месси является гением и в клубе, и в сборной. Он делает нас сильнее. Для него важно постоянно играть, это ему только на пользу», — добавил аргентинец.