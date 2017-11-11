Газзаев: Матч с аргентинцами стал для сборной России одним из лучших за последнее время

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Игра, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Гол на 86-й минуте матча забил нападающий команды Аргентины Серхио Агуэро.

«В России сегодня был настоящий футбольный праздник — 80 тысяч зрителей, великолепный стадион, отличного качества поле и спарринг со сборной Аргентины, с самым выдающимся игроком в истории футбола в составе. На протяжении 90 минут аргентинцы имели тотальное преимущество в контроле мяча, создании голевых моментов, и только блестящая игра Игоря Акинфеева не позволила Аргентине выиграть с более крупным счетом. Тем не менее я считаю, что за последнее время эта игра — одна из лучших по качеству у нашей сборной. Во всяком случае, оборонительные действия наша сборная выполняла очень организовано и дисциплинировано», — сказал Газзаев.

Специалист также отметил, что нужно говорить о перспективах сборной России, а не о результате матча. «Мы сегодня не должны говорить о результате, нужно говорить о качестве игры и перспективах нашей команды в игре против соперника, ставящего задачу выиграть чемпионат мира. Сегодня у сборной России не стояла задача выиграть кровь из носа, мы должны были посмотреть на что мы способны, какие перспективы у каждого игрока, который вышел сегодня в составе. Надо было увидеть наши недостатки и сильные стороны, за счет чего мы можем добиваться результата на чемпионате мира, а эти качества всегда видны в игре с сильным соперником», — сказал эксперт.

Собеседник ТАСС назвал вещи, над которыми необходимо работать национальной команде. «Тренерскому штабу нужно работать над организацией атакующих действий, быстрым переходом из обороны в атаку, позиционными атаками и прессингу, а для того, чтобы прессинговать, нужно находиться в максимально оптимальном функциональном состоянии. На протяжении 90 минут аргентинцы имели преимущество, старались опережать соперника в каждом единоборстве и на каждом участке поля. Эти качества необходимо приобретать нашей национальной сборной», — отметил Газзаев.