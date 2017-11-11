Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Песков пошутил об обещанном Путиным наказании
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Текущие события
Футбол. Сборные
20:30
Македония
Норвегия
Футбол. Сборные
перерыв
Катар0
Чехия1
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Коста-Рика
Футбол. Сборные
17:00
Намибия3
Зимбабве1
Футбол. Сборные
16:00
Россия0
Аргентина1
Футбол. Первый дивизион
12.11
Луч-Энергия
Шинник
Все события
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
14Сборная России: они сыграют против Месси
20:13 (мск), источник: ТАСС

Газзаев: Матч с аргентинцами стал для сборной России одним из лучших за последнее время

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Матч против команды Аргентины стал одним из лучших за последнее время для футболистов сборной России. Такое мнение ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Игра, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Гол на 86-й минуте матча забил нападающий команды Аргентины Серхио Агуэро.

«В России сегодня был настоящий футбольный праздник — 80 тысяч зрителей, великолепный стадион, отличного качества поле и спарринг со сборной Аргентины, с самым выдающимся игроком в истории футбола в составе. На протяжении 90 минут аргентинцы имели тотальное преимущество в контроле мяча, создании голевых моментов, и только блестящая игра Игоря Акинфеева не позволила Аргентине выиграть с более крупным счетом. Тем не менее я считаю, что за последнее время эта игра — одна из лучших по качеству у нашей сборной. Во всяком случае, оборонительные действия наша сборная выполняла очень организовано и дисциплинировано», — сказал Газзаев.

Специалист также отметил, что нужно говорить о перспективах сборной России, а не о результате матча. «Мы сегодня не должны говорить о результате, нужно говорить о качестве игры и перспективах нашей команды в игре против соперника, ставящего задачу выиграть чемпионат мира. Сегодня у сборной России не стояла задача выиграть кровь из носа, мы должны были посмотреть на что мы способны, какие перспективы у каждого игрока, который вышел сегодня в составе. Надо было увидеть наши недостатки и сильные стороны, за счет чего мы можем добиваться результата на чемпионате мира, а эти качества всегда видны в игре с сильным соперником», — сказал эксперт.

Собеседник ТАСС назвал вещи, над которыми необходимо работать национальной команде. «Тренерскому штабу нужно работать над организацией атакующих действий, быстрым переходом из обороны в атаку, позиционными атаками и прессингу, а для того, чтобы прессинговать, нужно находиться в максимально оптимальном функциональном состоянии. На протяжении 90 минут аргентинцы имели преимущество, старались опережать соперника в каждом единоборстве и на каждом участке поля. Эти качества необходимо приобретать нашей национальной сборной», — отметил Газзаев.

«Показалось, что аргентинцы забили из офсайда, когда была передача на фланг, но лучший игрок матча Акинфеев и так неоднократно выручал команду, поэтому результат матча закономерен», — добавил он.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла
Российский конькобежец одержал победу на этапе Кубка мира
Черчесов прокомментировал поражение сборной России
«30 млн рублей за сезон?»: сколько Вадим Шипачев получит в СКА
Олег Знарок назвал «непонятным» судейство на Кубке Карьяла
Губерниев: Свинство «по-русски» при выходе с трибун продолжается
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь