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20:15 (мск), источник: ТАСС

Агуэро: Поле стадиона «Лужники» неплохое, но к нему пришлось долгое время привыкать

МОСКВА, 11 ноября /ТАСС/. Футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро в матче против команды России не сразу смог привыкнуть к газону стадиона «Лужники». Об этом он сказал журналистам.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В субботу сборная России проиграла команде Аргентины со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники». Единственный мяч на 86-й минуте забил Агуэро.

«В целом поле неплохое, но для меня трава была высокая, пришлось к ней долгое время привыкать. Я счастлив, что появился в стартовом составе и смог забить победный гол, это для меня важно», — сказал Агуэро.

«Я не так хорошо взаимодействую с [Лионелем] Месси, хотя за пределами поля мы понимаем друг друга гораздо лучше. Он все делает намного быстрее, я не успеваю на поле за его ритмом, но надеюсь, что это не повлияет на мое место в стартовом составе. Взаимодействие со временем придет, и мы снова будем друг друга понимать», — отметил нападающий.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в Санкт-Петербурге против команды Испании. Аргентинцы в этот же день в Краснодаре сыграют с нигерийцами.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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