Агуэро: Поле стадиона «Лужники» неплохое, но к нему пришлось долгое время привыкать

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В субботу сборная России проиграла команде Аргентины со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники». Единственный мяч на 86-й минуте забил Агуэро.

«В целом поле неплохое, но для меня трава была высокая, пришлось к ней долгое время привыкать. Я счастлив, что появился в стартовом составе и смог забить победный гол, это для меня важно», — сказал Агуэро.

«Я не так хорошо взаимодействую с [Лионелем] Месси, хотя за пределами поля мы понимаем друг друга гораздо лучше. Он все делает намного быстрее, я не успеваю на поле за его ритмом, но надеюсь, что это не повлияет на мое место в стартовом составе. Взаимодействие со временем придет, и мы снова будем друг друга понимать», — отметил нападающий.