Дворкович: Российским футболистам нужно еще работать для выхода на уровень топ-сборных

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Встреча с аргентинцами прошла в субботу на столичном стадионе «Лужники» и завершилась победой южноамериканцев со счетом 1:0.

«Матч с очень сильной командой, которая объективно по силе превосходит нашу команду. Играли достойно, хотя мандраж чувствовался, слишком часто теряли мяч, но сыграли дисциплинированно в обороне за счет Игоря Акинфеева, который спасал. В атаке мало что получалось, но нулевая ничья была бы более логичным результатом. Говорят, что в моменте с голом был офсайд, но это оправдание», — сказал Дворкович.

«Объективно, нам надо еще работать, чтобы сборную вывести на уровень ведущих команд мира. Наша атака была не акцентирована на ворота, плохое взаимодействие, мало огня в глазах, хотя Денис Глушаков понравился, он старался быстро давать пас вперед», — добавил он.

Матч между сборными России и Аргентины стал первым для стадиона «Лужники» после реконструкции. «Лужники» — шикарный стадион, я его помню еще с 1980 года, когда еще школьником был на репетиции открытия Олимпиады. Сейчас это дворец футбола, на котором удобно и футболистам, и зрителям. Чувствуется, что это главная арена России, в ней есть дух славной истории, это стадион одновременно и исторический, и новый, это хорошо, — отметил Дворкович.