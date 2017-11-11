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19:42 (мск), источник: ТАСС

Дворкович: Российским футболистам нужно еще работать для выхода на уровень топ-сборных

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сборной России по футболу нужно еще много работать, чтобы достигнуть уровня лучших команд мира. Таким мнением с журналистами поделился вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Встреча с аргентинцами прошла в субботу на столичном стадионе «Лужники» и завершилась победой южноамериканцев со счетом 1:0.

«Матч с очень сильной командой, которая объективно по силе превосходит нашу команду. Играли достойно, хотя мандраж чувствовался, слишком часто теряли мяч, но сыграли дисциплинированно в обороне за счет Игоря Акинфеева, который спасал. В атаке мало что получалось, но нулевая ничья была бы более логичным результатом. Говорят, что в моменте с голом был офсайд, но это оправдание», — сказал Дворкович.

«Объективно, нам надо еще работать, чтобы сборную вывести на уровень ведущих команд мира. Наша атака была не акцентирована на ворота, плохое взаимодействие, мало огня в глазах, хотя Денис Глушаков понравился, он старался быстро давать пас вперед», — добавил он.

Матч между сборными России и Аргентины стал первым для стадиона «Лужники» после реконструкции. «Лужники» — шикарный стадион, я его помню еще с 1980 года, когда еще школьником был на репетиции открытия Олимпиады. Сейчас это дворец футбола, на котором удобно и футболистам, и зрителям. Чувствуется, что это главная арена России, в ней есть дух славной истории, это стадион одновременно и исторический, и новый, это хорошо, — отметил Дворкович.

На стадионе «Лужники» пройдут семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игра открытия и финал.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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