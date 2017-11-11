Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
7 неловких вопросов сексологу
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото)
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Катар0
Чехия1
Футбол. Сборные
20:30
Македония
Норвегия
Футбол. Сборные
17:00
Намибия3
Зимбабве1
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Коста-Рика
Футбол. Сборные
16:00
Россия0
Аргентина1
Футбол. Первый дивизион
12.11
Луч-Энергия
Шинник
Все события
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Российский конькобежец одержал победу на этапе Кубка мира
Черчесов прокомментировал поражение сборной России
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
19:43 (мск), источник: ТАСС

Глушаков: Не договаривался с Месси об обмене футболками в перерыве матча

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России были готовы к тому, как действовал на поле нападающий команды Аргентины Лионель Месси. Об этом журналистам рассказал полузащитник российской команды Денис Глушаков.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В субботу сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче со счетом 0:1 из-за гола Серхио Агуэро. Матч стал первым, прошедшим на стадионе «Лужники» после реконструкции, начавшейся в 2013 году. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.

«Аргентинцы отдали все силы? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели», — сказал Глушаков.

«Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков, многие пропустили матч из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными. Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих, нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали. У нас было не так много моментов, нам надо действовать агрессивнее и стараться забивать — все же без голов побед не бывает», — отметил Глушаков.

Также Глушаков рассказал о том, что не договаривался заранее обменяться футболками с Месси. «Заранее ни с кем не договаривался, просто в перерыве матча подошел и поменялся с Лионелем футболками. Оставлю дома на память», — подчеркнул Глушаков.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в Санкт-Петербурге против команды Испании. Аргентинцы в этот же день в Краснодаре сыграют с нигерийцами.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла
Российский конькобежец одержал победу на этапе Кубка мира
Черчесов прокомментировал поражение сборной России
«30 млн рублей за сезон?»: сколько Вадим Шипачев получит в СКА
Олег Знарок назвал непонятным «судейство» на Кубке Карьяла
Волейболисты «Зенита» продлили победную серию в ЧР до 62 игр
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь