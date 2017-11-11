Глушаков: Не договаривался с Месси об обмене футболками в перерыве матча

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В субботу сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче со счетом 0:1 из-за гола Серхио Агуэро. Матч стал первым, прошедшим на стадионе «Лужники» после реконструкции, начавшейся в 2013 году. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.

«Аргентинцы отдали все силы? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели», — сказал Глушаков.

«Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков, многие пропустили матч из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными. Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих, нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали. У нас было не так много моментов, нам надо действовать агрессивнее и стараться забивать — все же без голов побед не бывает», — отметил Глушаков.

Также Глушаков рассказал о том, что не договаривался заранее обменяться футболками с Месси. «Заранее ни с кем не договаривался, просто в перерыве матча подошел и поменялся с Лионелем футболками. Оставлю дома на память», — подчеркнул Глушаков.