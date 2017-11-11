Матч с аргентинцами стал самой посещаемой домашней игрой сборной РФ по официальным данным

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Ранее самыми посещаемыми домашними матчами сборной России были игры с командой Украины (9 октября 1999 года) и Англии (17 октября 2007 года). Оба матча, прошедших на стадионе «Лужники», проводились в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы 2000 и 2008 годов соответственно.

В прессе фигурировали различные данные относительно посещаемости этих игр. Что касается встречи со сборной Украиной, то, как правило, называются цифры либо 78 600 зрителей, либо 84 000. Количество болельщиков, посетивших матч Россия — Англия, обычно оценивается СМИ в 78 000 человек. Однако пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), под эгидой которого проводились игры, в ответ на запрос ТАСС предоставила другие цифры: так, согласно официальным данным УЕФА, на матче Россия — Украина присутствовало 74 000 зрителей, а на матче Россия — Англия — 75 000.

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Бывший генеральный директор спорткомплекса «Лужники» Владимир Алешин считает, что цифры УЕФА занижены. «Видимо, УЕФА основывается только на количестве проданных билетов. На матче с Англией было примерно 81 тысяча зрителей — по- моему, 81 200 человек; на матче с Украиной — чуть меньше, где-то 79 тысяч человек. Это фактическая посещаемость игр», — сказал Алешин, работавший гендиректором стадиона с 1982 по 2011 годы.

Стадион «Лужники» был открыт в 1956 году; изначальная вместимость стадиона составляла 103 тысячи зрителей, но после реконструкции, приуроченной к Олимпиаде 1980 года, она сократилась до 96 тысяч. В 1990-е годы на арене взамен деревянных скамеек были установлены пластиковые кресла, после чего вместимость стадиона уменьшилась до 84 745 мест. Очередная реконструкция была проведена к финалу Лиги чемпионов 2008 года, в результате которой за счет увеличения ВИП-лож вместимость «Лужников» составила 78 360 зрителей. С осени 2013 года по весну 2017-го велась самая масштабная реконструкция в истории стадиона в связи с проведением в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, теперь арена рассчитана на 81 000 мест.