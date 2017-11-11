Черчесов: Аргентинцы были объективно сильнее сборной России по футболу

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Игра, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Гол на 86-й минуте матча забил нападающий команды Аргентины Серхио Агуэро.

«Мы знали, что будет сложно, и знали, что будем не всегда владеть инициативой. В обороне играли нормально, но не удавалось выходить в атаку. Соперник был объективно сильнее», — сказал Черчесов.

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«Как мне сказали, гол был забит из “вне игры”, но аргентинцы на гол наиграли. Но и 0:0 можно было бы сыграть», — отметил специалист.

Российская команда начала матч с тремя нападающими — Александром Кокориным, Дмитрием Полозом и Федором Смоловым. На вопрос, почему была избрана такая тактика, Черчесов ответил: «Можно и с пятью играть. Важно, как они взаимодействуют. В первом тайме в атаке мы играли меньше».

Матч Россия — Аргентина был первым на Большой спортивной арене «Лужники» после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал. Сборная России проведет следующий товарищеский матч 14 ноября — на стадионе «Санкт-Петербург» она встретится с командой Испании. «С испанцами нам надо сыграть более качественно, особенно в атаке», — отметил Черчесов.

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В марте сборная России проведет товарищеские матчи с командами Бразилии и, возможно, Франции. «Очень важно играть с такими командами, как Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Возможно, в скором времени нас снова ждет 0:1 и справедливая критика, но только через игры с такими соперниками мы придем к определенному уровню», — сказал Черчесов.

Тренер отметил, что в матче с аргентинцами ему понравилась дисциплинированность российских футболистов.

Я недоволен тем, что мы проиграли. И доволен тем, что играли дисциплинированно. Но не получилось в атаке. Станислав Черчесов