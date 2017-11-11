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19:14 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Аргентинцы были объективно сильнее сборной России по футболу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Команда Аргентины справедливо одержала победу над сборной России по футболу в товарищеском матче. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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Игра, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Гол на 86-й минуте матча забил нападающий команды Аргентины Серхио Агуэро.

«Мы знали, что будет сложно, и знали, что будем не всегда владеть инициативой. В обороне играли нормально, но не удавалось выходить в атаку. Соперник был объективно сильнее», — сказал Черчесов.

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«Как мне сказали, гол был забит из “вне игры”, но аргентинцы на гол наиграли. Но и 0:0 можно было бы сыграть», — отметил специалист.

Российская команда начала матч с тремя нападающими — Александром Кокориным, Дмитрием Полозом и Федором Смоловым. На вопрос, почему была избрана такая тактика, Черчесов ответил: «Можно и с пятью играть. Важно, как они взаимодействуют. В первом тайме в атаке мы играли меньше».

Матч Россия — Аргентина был первым на Большой спортивной арене «Лужники» после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал. Сборная России проведет следующий товарищеский матч 14 ноября — на стадионе «Санкт-Петербург» она встретится с командой Испании. «С испанцами нам надо сыграть более качественно, особенно в атаке», — отметил Черчесов.

Черчесов хотел бы завершить ЧМ-2018 в «Лужниках»

В марте сборная России проведет товарищеские матчи с командами Бразилии и, возможно, Франции. «Очень важно играть с такими командами, как Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Возможно, в скором времени нас снова ждет 0:1 и справедливая критика, но только через игры с такими соперниками мы придем к определенному уровню», — сказал Черчесов.

Тренер отметил, что в матче с аргентинцами ему понравилась дисциплинированность российских футболистов.

Я недоволен тем, что мы проиграли. И доволен тем, что играли дисциплинированно. Но не получилось в атаке.
Станислав Черчесов

Реконструированные «Лужники» произвели на Черчесова приятное впечатление. «Лужники» реально преобразились. Не знаю, комфортно ли добираться до стадиона болельщикам, но если и логистика отличная, то все нормально. Теперь нам нужно хорошо начать чемпионат мира в «Лужниках», и хорошо бы в «Лужниках» закончить", — сказал Черчесов, напомнив, что сборная России сыграет в матче открытия мирового первенства и в «Лужниках» пройдет финал турнира.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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