Черчесов: Аргентинцы были объективно сильнее сборной России по футболу
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Команда Аргентины справедливо одержала победу над сборной России по футболу в товарищеском матче. Об этом на
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Команда Аргентины справедливо одержала победу над сборной России по футболу в товарищеском матче. Об этом на
Игра, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Гол на 86-й минуте матча забил нападающий команды Аргентины Серхио Агуэро.
«Мы знали, что будет сложно, и знали, что будем не всегда владеть инициативой. В обороне играли нормально, но не удавалось выходить в атаку. Соперник был объективно сильнее», — сказал Черчесов.
«Как мне сказали, гол был забит из “вне игры”, но аргентинцы на гол наиграли. Но и 0:0 можно было бы сыграть», — отметил специалист.
Российская команда начала матч с тремя нападающими — Александром Кокориным, Дмитрием Полозом и Федором Смоловым. На вопрос, почему была избрана такая тактика, Черчесов ответил: «Можно и с пятью играть. Важно, как они взаимодействуют. В первом тайме в атаке мы играли меньше».
Матч Россия — Аргентина был первым на Большой спортивной арене «Лужники» после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал. Сборная России проведет следующий товарищеский матч 14 ноября — на стадионе «Санкт-Петербург» она встретится с командой Испании. «С испанцами нам надо сыграть более качественно, особенно в атаке», — отметил Черчесов.
Черчесов хотел бы завершить ЧМ-2018 в «Лужниках»
В марте сборная России проведет товарищеские матчи с командами Бразилии и, возможно, Франции. «Очень важно играть с такими командами, как Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Возможно, в скором времени нас снова ждет 0:1 и справедливая критика, но только через игры с такими соперниками мы придем к определенному уровню», — сказал Черчесов.
Тренер отметил, что в матче с аргентинцами ему понравилась дисциплинированность российских футболистов.
Я недоволен тем, что мы проиграли. И доволен тем, что играли дисциплинированно. Но не получилось в атаке.
Реконструированные «Лужники» произвели на Черчесова приятное впечатление. «Лужники» реально преобразились. Не знаю, комфортно ли добираться до стадиона болельщикам, но если и логистика отличная, то все нормально. Теперь нам нужно хорошо начать чемпионат мира в «Лужниках», и хорошо бы в «Лужниках» закончить", — сказал Черчесов, напомнив, что сборная России сыграет в матче открытия мирового первенства и в «Лужниках» пройдет финал турнира.
|Станислав Черчесов
|Хорхе Сампаоли
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|3
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)