Кокорин отметил разницу в классе между российскими и аргентинскими футболистами

Источник: ИТАР-ТАСС

Игра прошла в субботу на московском стадионе «Лужники» и закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

«Согласен с тем, что разница в классе была видна, все-таки это Аргентина. Понятно, что нам, игрокам атаки, тоже нравится, когда команда играет вперед, но тактику выбирает тренер. Обидно, что мы пропустили за пять минут до конца игры, все-таки если бы было время, были бы возможности отыграться», — заявил Кокорин.

В составе сборной Аргентины полный матч провел нападающий Лионель Месси. Также с первых минут на поле появился партнер Кокорина по санкт-петербургскому «Зениту» Маттиас Краневиттер. «Месси всегда так играет, ходит по полю, а потом делает результат, ничего удивительного, — отметил Кокорин. — С Краневиттером даже не успели перекинуться парой слов, все мысли были об игре».