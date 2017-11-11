Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Крупнейшая компания Хорватии отказалась вернуть Сбербанку €1 млрд
В Крыму ответили на сообщения о визите инспекторов из США
Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Намибия0
Зимбабве0
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Чехия
Футбол. Сборные
20:30
Македония
Норвегия
Футбол. Сборные
16:00
Россия0
Аргентина1
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Коста-Рика
Футбол. Первый дивизион
12.11
Луч-Энергия
Шинник
Все события
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Российский конькобежец одержал победу на этапе Кубка мира
Шипачев — в СКА. Проигравших нет
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
14Сборная России: они сыграют против Месси
19:08 (мск), источник: ТАСС

Кокорин отметил разницу в классе между российскими и аргентинскими футболистами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины в товарищеском матче против команды России показали, что они выше классом. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Александр Кокорин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Игра прошла в субботу на московском стадионе «Лужники» и закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

«Согласен с тем, что разница в классе была видна, все-таки это Аргентина. Понятно, что нам, игрокам атаки, тоже нравится, когда команда играет вперед, но тактику выбирает тренер. Обидно, что мы пропустили за пять минут до конца игры, все-таки если бы было время, были бы возможности отыграться», — заявил Кокорин.

В составе сборной Аргентины полный матч провел нападающий Лионель Месси. Также с первых минут на поле появился партнер Кокорина по санкт-петербургскому «Зениту» Маттиас Краневиттер. «Месси всегда так играет, ходит по полю, а потом делает результат, ничего удивительного, — отметил Кокорин. — С Краневиттером даже не успели перекинуться парой слов, все мысли были об игре».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против испанцев. Игра пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла
Российский конькобежец одержал победу на этапе Кубка мира
Шипачев — в СКА. Проигравших нет
Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке
Олег Знарок назвал непонятным «судейство» на Кубке Карьяла
Волейболисты «Зенита» продлили победную серию в ЧР до 62 игр
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь