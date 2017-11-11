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19:10 (мск), источник: ТАСС

Участие футболиста сборной России Фернандеса в матче с испанцами под вопросом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес может пропустить товарищеский матч с командой Испании. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу в Москве на стадионе «Лужники» российские футболисты в товарищеской встрече уступили команде Аргентины (0:1). Фернандес был заменен в перерыве.

«Фернандес под вопросом, он пожаловался на свое состояние», — сказал Черчесов.

Игра Россия — Испания состоится 14 ноября в Санкт- Петербурге.

Черчесов отметил, что пока не в оптимальном состоянии находится полузащитник Алан Дзагоев, недавно восстановившийся от травмы. В матче с аргентинцами футболист ЦСКА вышел на поле после перерыва.

«Дзагоев — качественный футболист, понятно, что ему для набора формы нужно играть. Пока у него недобор формы. Надо смириться с тем, что пока он не полностью готов», — сказал главный тренер сборной России.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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