Участие футболиста сборной России Фернандеса в матче с испанцами под вопросом

В субботу в Москве на стадионе «Лужники» российские футболисты в товарищеской встрече уступили команде Аргентины (0:1). Фернандес был заменен в перерыве.
«Фернандес под вопросом, он пожаловался на свое состояние», — сказал Черчесов.
Игра Россия — Испания состоится 14 ноября в Санкт- Петербурге.
Черчесов отметил, что пока не в оптимальном состоянии находится полузащитник Алан Дзагоев, недавно восстановившийся от травмы. В матче с аргентинцами футболист ЦСКА вышел на поле после перерыва.
«Дзагоев — качественный футболист, понятно, что ему для набора формы нужно играть. Пока у него недобор формы. Надо смириться с тем, что пока он не полностью готов», — сказал главный тренер сборной России.