Участие футболиста сборной России Фернандеса в матче с испанцами под вопросом

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу в Москве на стадионе «Лужники» российские футболисты в товарищеской встрече уступили команде Аргентины (0:1). Фернандес был заменен в перерыве.

«Фернандес под вопросом, он пожаловался на свое состояние», — сказал Черчесов.

Игра Россия — Испания состоится 14 ноября в Санкт- Петербурге.

Черчесов отметил, что пока не в оптимальном состоянии находится полузащитник Алан Дзагоев, недавно восстановившийся от травмы. В матче с аргентинцами футболист ЦСКА вышел на поле после перерыва.