«Модель 01»: вот как мы будем играть на ЧМ против топ-команд?

Источник: РИА "Новости"

Такова реальность. В нынешних условиях — либо приличный счет при скучной игре, либо неприличный при веселой. Как сказал Черчесов за день до матча, «спорт это результат». Ничья с Аргентиной это то, о чем было бы не стыдно доложить на любом собрании. Почти получилось.

…Первый канал запустил классный сервис — на сайте можно было включить камеру, которая следит только за Месси. Сидя на самом верху «Лужников», я так и сделал — положил рядом телефон с интернет-трансляцией и время от времени сравнивал личные впечатления с режиссерскими.

Месси особо не напрягался. Если говорить просто, игру он провел пешком. И все равно был лучшим. Как только получал мяч, становилось опасно. Даже стоя в центральном круге спиной к нашим воротам, Лео мог придумать что-то острое. Отдать в края — Сальвио или Ди Марии. Резко сыграть в стеночку, оторвавшись от всех. Найти щелку и бросить в прорыв Агуэро. При довольно плотной опеке наших.

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Перед матчем много говорили о том, что Черчесов зеркально отражает схему соперника. Наверное, так оно и вышло. Аргентинцы выставили против нас, как и ожидалось, 3−4−3. Мы им в ответ — 5−2−3. Где их много, нас мало. И наоборот. Но то, что Смолов и Кокорин были не вдвоем, а втроем с Полозом, стало неожиданностью, но легко объяснялось. Модель предполагала максимально быстрый переход из обороны в атаку, где середина поля и не нужна — Глушакова и Кузяева должно было хватить.

При обороне спартаковец и зенитовец следили за Месси — он у аргентинцев был десяткой и по номеру на спине, и по функционалу. Если Лео набирал скорость, его встречала вторая линия обороны — в лице Джикии или Кудряшова. С аргентинцем никто не церемонился, особенно Джикия.

В разрушении модель частично сработала. В созидании — нет.

Самым заметным у России уже в первом тайме стал Акинфеев. И благодаря эффектной черной форме с красными перчатками (руки будто в крови!), и за счет частых сэйвов. Вратарь ЦСКА отражал удары Сальвио, Переса, Ди Марии. И, наконец, перед самым перерывом спас команду от выстрела Агуэро, который, кстати, забивал Игорю еще в товарищеском матче 2009 года.

Как и ожидалось, Аргентина нас переигрывала, хотя и не производила впечатления космической команды. Да, гости владели мячом, иногда создавали моменты, Акинфеев много трудился. Но нельзя сказать, что нас возили. С дисциплиной у России все было в порядке. Вот с игрой — гораздо хуже.

Наиболее значимым эпизодом в плане атаки стал отбор Рауша в самом начале матча, когда он сыграл в стенку со Смоловым, вошел в штрафную и упал после подката Маскерано. Стадион потребовал пенальти, но судья Скомина, само собой, не свистнул, нарушения там не было. Вообще Рауш был активен. Уже во втором тайме он вынес мяч из пустых ворот после навеса Месси, а в самом конце игры едва не положил с углового прямым ударом — вот был бы номер! Но именно Рауш упустил Павона в решающем моменте на 86-й минуте.

Мы какое-то время пытались душить аргентинцев и отбирать мяч на чужой половине, но в конце концов бросили это дело. Постоянно играть в прессинг — никаких сил не хватит.

Трибуны, кстати, тоже не искрили весельем. Визуально все было красиво — во время гимна «Лужники», например, выложили мозаикой огромный российский флаг, но шумовая поддержка хромала. За воротами тоскливо бил барабан, иногда стадион кричал «Россия — Россия», весь тайм кто-то безуспешно запускал волну. Конечно, это не та атмосфера, которая зажигает сердца. Хотя, опять же, картинка — на пять с плюсом.

После перерыва Черчесов убрал третьего нападающего Полоза и выпустил третьего хавбека Дзагоева. А еще заменил Фернандеса на Смольникова. Содержание игры от этого не сильно поменялось. Аргентинцы по-прежнему владели преимуществом и потихоньку поддавливали. Казалось, им достаточно чуть-чуть добавить — и будет гол. В одном моменте спас Рауш, в другом разрядил обстановку Смольников.

Первым, кто выразил реальное недовольство происходящим, стал Глушаков. На 59-й минуте он хорошо пробил по воротам Ромеро. Еще через пару минут — второй удар, причем действительно опасный. Эпизод наверняка войдет в нарезку и создаст впечатление, что у нас хотя бы были шансы.

Но у Аргентины моментов для нарезки в разы больше. Вскоре после всплеска от Глушакова россиян снова выручил Акинфеев. Воротам угрожали все те же — Ди Мария, Агуэро, а хорошие передачи, как всегда, раздавал Месси.

Времени оставалось все меньше, Аргентина начинала нервничать, а Россия стояла намертво и цеплялась за любую возможность контратаковать.

России не хватило пяти с небольшим минут и того, что называют концентрацией. Маскерано начала атаку слева. Месси разыграл стеночку с вышедшим на замену Павоном, чем запутал Рауша, затем Павон спокойно вошел в штрафную, в касание прострелил на Агуэро, который пробил дважды — первый раз в Джикию, второй — в ворота. Васин стоял рядом.

Похоже, так мы и будем играть на чемпионате мира против топ-команд. Героически обороняться, рассчитывая на 0:0 или чудо-победу после контратаки. Но часто такая тактика все равно оборачивается поражением. Пусть и приличным по счету.