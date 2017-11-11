Сорокин: Организация матча сборных России и Аргентины не вызывает нареканий

Источник: ИТАР-ТАСС

Игра прошла в субботу на московском стадионе «Лужники» и закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Стадион «Лужники» принял первый матч после реконструкции.

«Поздравляю всех с долгожданным открытием нашего стадиона, — сказал Сорокин. — По организации матча никаких нареканий нет, абсолютно все в порядке. Мы внимательно смотрели, как идет загрузка чаши, как работала транспортная система. В целом, все запланированное сработало вполне удачно».

«Есть моменты, которые мы подкорректируем, для первого раза это очень хороший результат. Это была первая игра, осуществленная в условиях, близких к чемпионату мира. На прилегающей территории мы работали приблизительно так же, как будем через полгода — задействовали все КПП, досмотр машин и все прочее», — добавил он.

«По самой игре могу сказать следующее — нам противостоял сильный соперник, команда держалась достойно», — заключил Сорокин.