Федун: Форварды сборной России разочаровали в игре с аргентинцами

«Россия проиграла, хотя могла бы быть и ничья, — сказал Федун. — Но вы видите, что большая разница между нашим и их футболом. Тем не менее, пессимизма нет, понравился Акинфеев, хорошо сыграл Глушаков, но разочаровало нападение — Полоза не было видно, а Смолов и Кокорин ничего не показали. Это была хорошая игра, которая позволяет почувствовать, что такое большой и настоящий футбол».