Федун: Форварды сборной России разочаровали в игре с аргентинцами

В субботу сборная России уступила аргентинцам в Москве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Аргентины. Гол на 86-й минуте матча забил нападающий Серхио Агуэро.
«Россия проиграла, хотя могла бы быть и ничья, — сказал Федун. — Но вы видите, что большая разница между нашим и их футболом. Тем не менее, пессимизма нет, понравился Акинфеев, хорошо сыграл Глушаков, но разочаровало нападение — Полоза не было видно, а Смолов и Кокорин ничего не показали. Это была хорошая игра, которая позволяет почувствовать, что такое большой и настоящий футбол».
«Месси есть Месси, это бог», — добавил Федун.
Матч был первым на Большой спортивной арене «Лужники» после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.