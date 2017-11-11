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Сборная России по футболу сыграет с бразильцами в марте в «Лужниках»
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
В субботу сборная России уступила аргентинцам со счетом 0:1 в «Лужниках» в товарищеском матче, который стал первым после реконструкции арены. Ранее РФС объявил о договоренности о проведении товарищеского матча с бразильцами 23 марта.
«В марте сыграем здесь с Бразилией. Что касается третьего матча, то еще придумаем что-нибудь», — сказал Мутко журналистам.
|Станислав Черчесов
|Хорхе Сампаоли
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|3
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)