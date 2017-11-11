Мутко: «Лужники» лучше прошли проверку матчем с аргентинцами, чем сборная России

«Хороший матч для тренинга и спарринга, Аргентина, конечно, команда другого уровня. Немного робко играли в первом тайме, команда играла дисциплинированно, но допустила одну ошибку и пропустила гол. Стадион — фантастический, он лучше вынес проверку, чем команда», — сказал Мутко.

Матч Россия — Аргентина был первым на Большой спортивной арене «Лужники» после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.