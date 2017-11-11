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18:02 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России проиграли команде Аргентины в товарищеском матче

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

Сборные России и Аргентины ранее встречались один раз. Товарищеский матч в 2009 году, прошедший в Москве на стадионе «Локомотив», завершился победой гостей — 3:2, в той встрече также отличился Агуэро. Ранее сборная Аргентины завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В южноамериканской зоне квалификации аргентинцы заняли четвертое место.

Сборная России еще никогда не побеждала команды из Южной Америки. Она пять раз играла с командой Бразилии (две ничьи, три поражения), один раз — с командой Чили (ничья) и дважды — с командой Аргентины (два поражения). Если брать в расчет советский период, то отечественная сборная в общей сложности провела с аргентинцами 14 матчей (три победы, шесть ничьих, пять поражений, разница мячей — 14:16).

Полузащитник российской команды Денис Глушаков провел 55-ю игру в составе сборной. По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Аленичевым и Алексеем Смертиным. Этот матч стал первым, проведенным на стадионе «Лужники» после реконструкции арены, которая началась в 2013 году. Здесь пройдут семь игр чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира с участием российской сборной и финал.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в Санкт-Петербурге против команды Испании. Аргентинцы в этот же день в Краснодаре сыграют с нигерийцами.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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