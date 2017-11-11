Футболисты сборной России проиграли команде Аргентины в товарищеском матче

Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

Сборные России и Аргентины ранее встречались один раз. Товарищеский матч в 2009 году, прошедший в Москве на стадионе «Локомотив», завершился победой гостей — 3:2, в той встрече также отличился Агуэро. Ранее сборная Аргентины завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В южноамериканской зоне квалификации аргентинцы заняли четвертое место.

Сборная России еще никогда не побеждала команды из Южной Америки. Она пять раз играла с командой Бразилии (две ничьи, три поражения), один раз — с командой Чили (ничья) и дважды — с командой Аргентины (два поражения). Если брать в расчет советский период, то отечественная сборная в общей сложности провела с аргентинцами 14 матчей (три победы, шесть ничьих, пять поражений, разница мячей — 14:16).

Полузащитник российской команды Денис Глушаков провел 55-ю игру в составе сборной. По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Аленичевым и Алексеем Смертиным. Этот матч стал первым, проведенным на стадионе «Лужники» после реконструкции арены, которая началась в 2013 году. Здесь пройдут семь игр чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира с участием российской сборной и финал.