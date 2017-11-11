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Шевченко: Мы следим и за Милевским
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что тренерский штаб сборной следит за Евгением Селезневым и Артемом Милевским.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что тренерский штаб сборной следит за Евгением Селезневым и Артемом Милевским.
«Мы следим за многими футболистами. В том числе, и за теми, которые уже выступали в сборной Украины. Некоторые из них — возрастные ребята. Например, те же Селезнев и Милевский. Их изучать мне не надо, их возможности я и так знаю. Но приглашать