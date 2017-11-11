Шевченко: Мы следим и за Милевским

«Мы следим за многими футболистами. В том числе, и за теми, которые уже выступали в сборной Украины. Некоторые из них — возрастные ребята. Например, те же Селезнев и Милевский. Их изучать мне не надо, их возможности я и так знаю. Но приглашать кого-то в сборную только ради галочки не вижу смысла. Если в своих клубах они будут продолжать хорошо выступать, будут показывать хороший футбол, то дорога в сборную для них будет открыта. Но нужно постоянно показывать высокий уровень игры», — как передает официальный сайт ФФУ, сказал Шевченко.