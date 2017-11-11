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Неймар расплакался на пресс-конференции
Нападающий сборной Бразилии Неймар расплакался во время
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Нападающий сборной Бразилии Неймар расплакался во время
Главный тренер бразильцев Тите отверг слухи о конфликте с Неймаром и назвал его человеком с большим сердцем. После этого форвард не сдержал слез и покинул
Сборная Бразилии одержала победу со счетом 3:1. Неймар отметился голом с одиннадцатиметрового и нереализованным пенальти.