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13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймар расплакался на пресс-конференции

Нападающий сборной Бразилии Неймар расплакался во время пресс-конференции после товарищеского матча с командой Японии. Видео появилось в Facebook-аккаунте Canal Football Club — CFC.

Источник: Reuters

Главный тренер бразильцев Тите отверг слухи о конфликте с Неймаром и назвал его человеком с большим сердцем. После этого форвард не сдержал слез и покинул пресс-конференцию.

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Сборная Бразилии одержала победу со счетом 3:1. Неймар отметился голом с одиннадцатиметрового и нереализованным пенальти.

Бразилия
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