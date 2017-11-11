Национальная сборная Казахстана снова обыграла «молодежку»

В первом тайме подопечные Александра Бородюка забили один гол. Отличился защитник Тимур Рудосельский.



Во второй половине матча игроки главной команды страны забили ещё два мяча в ворота младших товарищей. Авторами голов стали игроки «Кайрата» Бауыржан Турысбек и Бауыржан Исламхан. В итоге встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу национальной команды.



9 ноября команды провели первую товарищескую встречу. Победу в ней также одержала национальная команда — 4:1.



Национальная сборная Казахстана — молодёжная сборная Казахстана U-21 — 3:0 (1:0)

Голы: Тимур Рудосельский, Бауыржан Турысбек (пенальти), Бауыржан Исламхан.

Казахстан (1-й тайм): Марсель Исламкулов, Михаил Габышев, Тимур Рудосельский, Ян Вороговский, Александр Соколенко, Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Дидар Жалмукан, Еркебулан Тунгышбаев, Бауыржан Турысбек, Алексей Щеткин.

Казахстан (2-й тайм): Игорь Шацкий, Григорий Сартаков, Тимур Рудосельский, Михаил Габышев, Александр Соколенко, Ян Вороговский, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Токтар Жалгылышбаев, Еркебулан Тунгышбаев, Бауыржан Турысбек.

Молодежная сборная Казахстана (1-й тайм): Игорь Трофимец, Александр Стародубов, Максим Чалкин Руслан Алимбаев, Айболат Макуов, Рафаиль Оспанов, Максим Котов, Улан Утешев, Сулимжан Бакиев, Едиге Оралбай, Темирлан Амиров.

Молодежная сборная Казахстана (2-й тайм): Бекхан Шайзада, Ескендир Кыбырай, Кирилл Алексеев, Алибек Касым, Елжас Сарбай, Рауан Орынбасар, Рамазан Оразов, Наурызбек Жагоров, Артем Попов, Акмаль Бахтияров, Артем Шушеначев.