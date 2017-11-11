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16:41 (мск), источник: Sports.kz

Национальная сборная Казахстана снова обыграла «молодежку»

Национальная и молодежная сборные Казахстана сыграли товарищеский матч на УТС. Стоит отметить, что обе команды как и несколькими днями ранее сыграли двумя составами.

В первом тайме подопечные Александра Бородюка забили один гол. Отличился защитник Тимур Рудосельский.

Во второй половине матча игроки главной команды страны забили ещё два мяча в ворота младших товарищей. Авторами голов стали игроки «Кайрата» Бауыржан Турысбек и Бауыржан Исламхан. В итоге встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу национальной команды.

9 ноября команды провели первую товарищескую встречу. Победу в ней также одержала национальная команда — 4:1.

Национальная сборная Казахстана — молодёжная сборная Казахстана U-21 — 3:0 (1:0)
Голы: Тимур Рудосельский, Бауыржан Турысбек (пенальти), Бауыржан Исламхан.
Казахстан (1-й тайм): Марсель Исламкулов, Михаил Габышев, Тимур Рудосельский, Ян Вороговский, Александр Соколенко, Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Дидар Жалмукан, Еркебулан Тунгышбаев, Бауыржан Турысбек, Алексей Щеткин.
Казахстан (2-й тайм): Игорь Шацкий, Григорий Сартаков, Тимур Рудосельский, Михаил Габышев, Александр Соколенко, Ян Вороговский, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Токтар Жалгылышбаев, Еркебулан Тунгышбаев, Бауыржан Турысбек.
Молодежная сборная Казахстана (1-й тайм): Игорь Трофимец, Александр Стародубов, Максим Чалкин Руслан Алимбаев, Айболат Макуов, Рафаиль Оспанов, Максим Котов, Улан Утешев, Сулимжан Бакиев, Едиге Оралбай, Темирлан Амиров.
Молодежная сборная Казахстана (2-й тайм): Бекхан Шайзада, Ескендир Кыбырай, Кирилл Алексеев, Алибек Касым, Елжас Сарбай, Рауан Орынбасар, Рамазан Оразов, Наурызбек Жагоров, Артем Попов, Акмаль Бахтияров, Артем Шушеначев.

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