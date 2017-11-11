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15:42 (мск)

Следи за Лионелем Месси в матче против России (видео)

Сборные России и Аргентины встречаются в товарищеском матче, который проходит в «Лужниках».

У вас есть возможность весь матч следить за действиями звездного нападающего аргентинской сборной. Все 90 минут отдельная камера будет снимать Лионеля Месси на поле. Комментировать трансляцию будет аргентинский специалист Гало Фернандес.

Текстовую онлайн-трансляцию матча вы сможете читать здесь.

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