Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Следи за Лионелем Месси в матче против России (видео)
Сборные России и Аргентины встречаются в товарищеском матче, который проходит в «Лужниках».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сборные России и Аргентины встречаются в товарищеском матче, который проходит в «Лужниках».
У вас есть возможность весь матч следить за действиями звездного нападающего аргентинской сборной. Все 90 минут отдельная камера будет снимать Лионеля Месси на поле. Комментировать трансляцию будет аргентинский специалист Гало Фернандес.
Текстовую