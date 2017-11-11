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15:41 (мск)

Сборная России играет с Аргентиной (видео)

Сборная России в товарищеском матче принимает команду Аргентины.

Встреча проходит в «Лужниках». Это первый матч на стадионе после его масштабной реставрации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые обычный болельщик получил возможность прокомментировать игру. Юрий Дамбаев из Улан-Удэ, выигравший конкурс #якомментатор, будет работать на матче в тандеме с Виктором Гусевым. Чтобы посмотреть матч с их комментариями, воспользуйтесь этой трансляцией.

Если вы хотите посмотреть футбол с необычного ракурса, то для вас у нас есть трансляция с камеры-паука, которая будет снимать игру сверху.

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча вы можете здесь.

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