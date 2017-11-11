Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
В Омске макака-оракул предсказала победу Аргентины в предстоящем футбольном матче
Игра пройдет на главной арене предстоящего чемпионата мира московском стадионе «Лужники».
Игра пройдет на главной арене предстоящего чемпионата мира московском стадионе «Лужники».
Сегодня утром работники Большереченского зоопарка обратились к своему местному оракулу, который уже не раз давал верные прогнозы на значимые политические события и спортивные матчи. Сегодня
Обезьянке, по традиции, показали картинки двух футбольных команд. Оракул выбрал Аргентину. На сколько прав был Микки, будет известно сегодня вечером.
Отметим, что пока что макак ни разу не ошибся. В ноябре прошлого года Микки выбирал, кто будет президентом США. Он остановился на кандидатуре Дональда Трампа, и был прав.
Летом этого года перед матчем Германии и Мексики на Кубке конфедерации макакам Большереченского зоопарка вновь предложили выбрать победителя. Микки взял картинку с флагом Мексики и порвал её.