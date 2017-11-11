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11:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омске макака-оракул предсказала победу Аргентины в предстоящем футбольном матче

Игра пройдет на главной арене предстоящего чемпионата мира московском стадионе «Лужники».

Сегодня утром работники Большереченского зоопарка обратились к своему местному оракулу, который уже не раз давал верные прогнозы на значимые политические события и спортивные матчи. Сегодня макак-резус Микки должен был определить, какая из команд победит в предстоящем футбольном матче: Россия или Аргентина.

Обезьянке, по традиции, показали картинки двух футбольных команд. Оракул выбрал Аргентину. На сколько прав был Микки, будет известно сегодня вечером.

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Отметим, что пока что макак ни разу не ошибся. В ноябре прошлого года Микки выбирал, кто будет президентом США. Он остановился на кандидатуре Дональда Трампа, и был прав.

Летом этого года перед матчем Германии и Мексики на Кубке конфедерации макакам Большереченского зоопарка вновь предложили выбрать победителя. Микки взял картинку с флагом Мексики и порвал её.

Макак-оракул оказался прав. Германия в том матче действительно «порвала» Мексику. Футбольный матч закончился со счетом 4:1 в пользу немцев.

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