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10:48 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Португалии разгромила команду Саудовской Аравии

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Португалии на своем поле одержали крупную победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в пятницу в Визеу, завершилась победой португальцев со счетом 3:0. Голы забили полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш (32-я минута), Гонсалу Гедеш (52) и Жуан Мариу (90).

Сборные Португалии и Саудовской Аравии ранее оформили выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России.

Португалия 3:0
Первый тайм: 1:0
Саудовская Аравия
10.11.2017, 23:45 матчи: Сборные Fontelo Municipal
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Эдгардо Бауса
Голы
32′ 2367  
52′ Гонсалу Гедеш  
90′ Жоау Мариу  
Составы
Антони Лопеш  
Луиш Нету 4
Кевин Родригес  
Жоау Мариу  
Андре Силва 9
46′ Жоау Канселу  
Рикарду Перейра  
24′ 56′ Пепе 3
Эдгар Ие  
56′ Бернарду Силва 10
Бруну Фернандеш  
75′ Данилу Перейра 13
Рубен Невеш  
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш  
Желсон Мартинш 18
75′ Гонсалу Гедеш  
Арминду Брума  
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 2
9 Удары в створ 1
10 Угловые 0
10 Фолы 5
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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