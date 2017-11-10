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Сборная Португалии разгромила команду Саудовской Аравии
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Визеу, завершилась победой португальцев со счетом 3:0. Голы забили полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш (32-я минута), Гонсалу Гедеш (52) и Жуан Мариу (90).
Сборные Португалии и Саудовской Аравии ранее оформили выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России.
|Португалия
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Саудовская Аравия
|Фернанду Сантуш
|Эдгардо Бауса
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|2
|9
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Себастьян Колцеску (Румыния)