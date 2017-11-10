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Бельгия и Мексика выдали результативную ничью, Польша и Уругвай голов не забили
В товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе, сборные Бельгии и Мексики сыграли вничью со счётом 3:3.
В товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе, сборные Бельгии и Мексики сыграли вничью со счётом 3:3.
На 17-й минуте Эден Азар вывел хозяев вперёд, а ближе к концу первого тайма Андрес Гуардадо с пенальти счёт сравнял. На 55-й минуте точным ударом отметился Ромелу Лукаку, но гости почти сразу же отыгрались — отличился Ирвин Лосано. Ещё несколько минут спустя Лосано вывел мексиканцев вперёд. На 70-й минуте дубль оформил уже Лукаку, установивший окончательный результат.
В другом товарищеском матче в Варшаве встречались сборные Польши и Уругвая. Счёт в этой игре открыт не был.
|Роберто Мартинес
|Хуан Карлос Осорио
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)