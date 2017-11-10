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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Бельгия и Мексика выдали результативную ничью, Польша и Уругвай голов не забили

В товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе, сборные Бельгии и Мексики сыграли вничью со счётом 3:3.

Источник: AFP 2017

На 17-й минуте Эден Азар вывел хозяев вперёд, а ближе к концу первого тайма Андрес Гуардадо с пенальти счёт сравнял. На 55-й минуте точным ударом отметился Ромелу Лукаку, но гости почти сразу же отыгрались — отличился Ирвин Лосано. Ещё несколько минут спустя Лосано вывел мексиканцев вперёд. На 70-й минуте дубль оформил уже Лукаку, установивший окончательный результат.

В другом товарищеском матче в Варшаве встречались сборные Польши и Уругвая. Счёт в этой игре открыт не был.

Бельгия 3:3
Первый тайм: 1:1
Мексика
10.11.2017, 22:45 матчи: Сборные King Baudouin
Главные тренеры
Роберто Мартинес Хуан Карлос Осорио
Голы
17′ Эден Азар  
55′ Ромелу Лукаку  
70′ Ромелу Лукаку  
18 Андрес Гуардадо 38′
22 Ирвинг Лосано 56′
22 Ирвинг Лосано 60′
Составы
Тибо Куртуа  
Томас Фермален  
38′ Лоран Симан  
Дедрик Боята  
Тома Менье  
Аксель Витсель  
Насер Шадли  
46′ Кевин Де Брейне  
Мусса Дембеле  
46′ Юри Тилеманс  
Дрис Мертенс  
85′ Эден Азар  
Торган Азар  
88′ Ромелу Лукаку  
Дивок Ориги  
13 Гильермо Очоа
3 Карлос Сальседо
7 Мигель Лаюн
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено
16 Эктор Эррера
5 Диего Рейес 59′ 52′
  Эдсон Альварес 89′
6 Хонатан дос Сантос
18 Андрес Гуардадо 70′
17 Юрген Дамм
14 Хавьер Эрнандес 51′
9 Рауль Хименес
22 Ирвинг Лосано 90′
20 Хавьер Акино
11 Карлос Альберто Вела 60′
10 Джовани дос Сантос
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 4
6 Угловые 1
10 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уругвай
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Польша
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Бельгия
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Мексика
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