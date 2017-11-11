Игнатьев: С Аргентиной постараемся показать зрелищный футбол

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. Очередную товарищескую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут в субботу на реконструированном стадионе «Лужники». Соперником россиян станет сборная Аргентины во главе с ее основными звездами — Лионелем Месси и Серхио Агуэро. В преддверии матча полузащитник национальной команды Владислав Игнатьев дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал, на что рассчитывают российские футболисты в игре с одной из сильнейших сборных планеты и стоит ли болельщикам ожидать от них яркого зрелища.

— Уже привыкли к тренировкам Станислава Черчесова?

— В первые дни сбора нужно сначала привыкнуть к партнерам, к немного другому тренировочному процессу, чем раньше. Сейчас я чувствую себя комфортнее, упражнения с мячом и теория даются легче. Осталось совсем немного до матча с Аргентиной, поэтому много внимания мы уделяем тактике.

— Как оцените своего соперника?

— Очень серьезный оппонент. Тем интереснее будет проверить себя на фоне сильной команды. В любом случае я жду красивой игры. Нам нужно постараться выиграть и показать зрелищный футбол. Знаю, что Аргентина вышла в финальную часть чемпионата мира только в последнем туре отборочного этапа в подгруппе Южной Америки.

— Как остановить пятикратного обладателя «Золотого мяча» — Лионеля Месси?

— Думаю, Станислав Саламович нам подскажет (улыбается). А вообще Лионеля остановить трудно. Мало кому это удавалось. Наверное, помогут только коллективные действия в обороне. Если он останется один на один с защитником нашей команды, будет вдвойне трудно.

— Он главный дирижер в игре Аргентины?

— Без Месси сборная Аргентины — совершенно другая команда. Но стоит отметить, что и без него у них солидный подбор игроков. Например, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди.

— Какие козыри есть у сборной России?

— Во-первых, мы играем дома и болельщики будут гнать нас вперед. Кроме того, нужно сыграть организованно, и тогда мы добьемся положительного результата.

— Перед игрой с одной из лучших сборных мира наших игроков, наверное, переполняют эмоции?

— Считаю, что сыграть против Аргентины, к тому же если в ее составе будет Месси, — большое событие для каждого футболиста. Все хотят появиться на поле и принять участие в матче. Такие моменты случаются несколько раз в жизни или вообще однажды. Нужно пользоваться шансом и проявить себя в игре.

— Помимо Лионеля Месси, кого вы можете выделить в составе сборной Аргентины?

— Стоит отметить их атакующую линию. Знаю, что Агуэро забивает много голов в каждом сезоне. Также выделил бы Хавьера Маскерано, который сейчас не имеет постоянной игровой практики в «Барселоне», но может отдать обостряющую передачу на любой вкус. Эвер Банега — тоже опытный футболист.

— В отличие от аргентинцев сборная Испании уверенно вышла на чемпионат мира в России. Впечатляет игра «красной фурии»?

— Да, эта команда показывает выдающийся футбол. Я смотрел матч Испания-Италия, и мне понравилась игра хозяев. Испанцы уверенно контролируют мяч и забивают много красивых голов. Лучшими считаю Иско, Морату и Рамоса. Но в составе испанцев много и других качественных футболистов. Уверен, с ними тоже будет интересный матч. Но сейчас все мои мысли только об Аргентине.

— Кто самый сильный футболист сборной России?

— Думаю, мы сильны, когда играем вместе и подсказываем друг другу. Как говорится, когда мы едины, мы непобедимы.

— С кем из игроков сборных Аргентины и Испании хотели бы поменяться футболками?

— Сначала нужно сыграть. Если тренерский штаб предоставит мне такую возможность, то уже после игры будет видно, с кем получится обменяться. Главное — выступить и показать, на что мы способны.

— Вам нравится новая форма сборной России?

— Мне неважно, в каком стиле она сделана. Носить футболку главной команды страны — в классическом стиле или в стиле ретро — уже большое счастье для меня. Непринципиально, как она выглядит.

— Кто главный конкурент «Локомотива» в борьбе за чемпионство?

— Все команды с первого по шестое место (улыбается). Не хочу выделять кого-то конкретно. Плотность в верхней части таблицы высокая. Чемпионат России непредсказуем, потому что любой коллектив из второй восьмерки может обыграть кого-то из фаворитов.

— Как оцените эпизод со столкновением Понтуса Вернблума и Алексея Миранчука в матче с ЦСКА в 16-м туре РФПЛ?

— После игры я смотрел слайды этого эпизода. Было видно, что швед въехал локтем в Алексея. Это очень грубый фол. Считаю, арбитр принял необъективное решение в отношении Понтуса.

— «Локомотив» успешнее играет с сильными командами, чем с теми, кто уступает им в классе. Чем это объяснить?

— Действительно, у нас есть такая тенденция. Я знаю, в чем причина, но говорить об этом не хочу. Отмечу, что трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Таких, например, как «Тосно» или «Ростов».

— «Локо» неожиданно уступил молдавскому «Шерифу» в Лиге Европы. Недооценили соперника?

— Перед матчем я читал, что «Шериф» уже много лет не проигрывает российским клубам. Еще после первой встречи в Молдавии я понял, что эта команда является серьезным соперником. Не знаю, была ли недооценка. Сначала мы повели в счете, но затем пропустили два гола. Наверное, мы отдали много эмоций в матче с «Зенитом» и не смогли лучше подготовиться к этому матчу, поэтому и проиграли.

— Какие цели у команды в Лиге Европы?

— В первую очередь — выйти из группы. А дальше — посмотрим.

— «Локомотиву» нужно побеждать в оставшихся матчах Лиги Европы, чтобы выйти в раунд плей-офф. Не опасаетесь, что из-за игр в еврокубках случится недобор очков в чемпионате России?

— Я придерживаюсь мнения, что к каждому отдельному матчу нужно готовиться и настраиваться отдельно. Поэтому будем постепенно двигаться вперед и постараемся выложиться по максимуму во всех турнирах.

— Лимит на легионеров нужен российскому футболу?

— Для меня это не играет никакой роли. Я всегда хочу улучшать именно свою игру. Поэтому мне без разницы, в каком виде будет действовать лимит.

— Недавно вы назвали Джефферсона Фарфана сумасшедшим футболистом ввиду его результативности. А как можете охарактеризовать Эдера?

— Это разноплановые игроки. Фарфан обладает мощной скоростью и чаще играет низом, а Эдер — силовой нападающий и любит цепляться за верховые мячи в атаке.

— У вас есть любимые футболисты?

— Это мои партнеры по «Локомотиву». Рад, что мы играем дисциплинированно и добиваемся положительных результатов. Если говорить о зарубежных игроках, то я назвал бы Мбаппе, Иско, Рамоса и Морату. Мбаппе вообще очень техничный нападающий. Иско тоже невероятно талантливый. От него мяч не отлетает, как будто приклеен к нему (улыбается).

— Еще вопрос. Криштиану Роналду или Лионель Месси?

— Мой любимый футболист — Роналду. Он прогрессировал в футболе благодаря тренировкам и упорству, а Месси был одаренным с детства.

— Сыграть на домашнем чемпионате мира — ваша главная мечта?