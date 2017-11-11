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00:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол?

Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира.

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15
фотографий
15
фотографий

В недавнем интервью на телеканале «Россия 24» Алан Дзагоев сказал важную вещь: в России сейчас господствует антифутбол, почти никто не играет, большинство команд в чемпионате занимаются разрушением. Из тех соперников, с кем все еще интересно, полузащитник ЦСКА назвал только «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

За эти слова Дзагоев по полной программе получил в комментариях от болельщиков («зазвездился», «а ЦСКА он видел?» и т. д.), но прислушаться к Алану нужно — хотя бы потому, что он, несмотря на непростые времена, остается одним из самых креативных игроков страны, вокруг него можно строить команду как в ЦСКА, так и в сборной. Футболисты очень редко говорят что-то острое, почти никогда не ищут конфликта, и когда это происходит, надо не отмахиваться, а попытаться понять.

Тотальный прагматизм, обязательные пять защитников, поклонение результату — наверное, все это и есть проявления кризиса, о котором говорит Дзагоев. И когда Алан с ностальгией вспоминает 2012 год и то, как действовала тогда сборная («Я до сих пор нахожусь в восторге от той игры, очень быстро ходил мяч, почти как у «Барселоны»), в его словах чувствуется тоска по безвозвратно ушедшим временам.

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Насколько далека от этого романтизма нынешняя сборная России? Она ведь не может существовать в отрыве от того, что происходит в чемпионате. И судя по тому, как играет команда, прагматизм — это наш фундамент.

— Что важнее сейчас: результат или игра? — спросили Черчесова перед Аргентиной.

— У нас настроение всегда такое: футбол — это спорт, спорт — это результат, — ответил он.

А потом добавил:

— И качественная игра, естественно.

Сделать так, чтобы было вместе, а не вместо — трудная задача, но необходимая. Никто не хочет, чтобы Россия на домашнем чемпионате мира мучилась. Отбиваться 90 минут ради одной контратаки — такая тактика не соответствует ни масштабу события, ни затраченным усилиям на подготовку страны. Для того чтобы понять, насколько мы далеки от эталона, матчи с Аргентиной и Испанией — наилучшая возможность. Такие команды позволяют провести самую точную оценку. Оценим и мы себя. Честно, объективно, без лишних эмоций.

Сегодняшний матч — не только шоу имени Месси, это важная история для нашей сборной. Придушить Аргентину трусливым антифутболом, наверное, может каждый.

Сыграть с ней в футбол — вот настоящая доблесть.

Россия vs Аргентина | Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

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