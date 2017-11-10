Неймар не сдержал слёз после слов тренера сборной Бразилии в его защиту

«Люди постоянно говорили, что у меня проблемы с Неймаром. Нам надоело это слышать. Могу сказать, что у него есть индивидуальность и характер. Мы неидеальны, мы люди. Иногда мы реагируем неправильно. Я делал так во время карьеры. Но мы должны быть осторожными, когда говорим о сущности и характере людей. Я могу говорить о характере Неймара, его сущности и большом сердце», — цитирует Тите Fox Sports.