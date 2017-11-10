Сенегал: несостоявшийся спартаковец и тренер-легенда
Взяв верх над ЮАР в переигровке скандального матча (2:0), сборная Сенегала во второй раз пробилась в финальный турнир чемпионата мира.
Взяв верх над ЮАР в переигровке скандального матча (2:0), сборная Сенегала во второй раз пробилась в финальный турнир чемпионата мира.
ДВАЖДЫ ЛЕГЕНДА
«Львы Теранги» — продолжатели дела камерунских «Неукротимых львов» Валерия Непомнящего. На ЧМ-2002 Сенегал покорил сердца миллионов болельщиков яркой игрой и повторил высшее достижение африканских сборных, дойдя до четвертьфинала мирового первенства. Многим в это сложно поверить, однако это было единственное выступление сенегальцев на главном футбольном турнире планеты.
Четырнадцать лет спустя сборная западноафриканской страны с 15-миллионым населением едет в Россию под началом Алиу Сиссе — капитана легендарной сборной-2002. Есть в этом
ТОЛЬКО НЕ ПЕНАЛЬТИ!
Послематчевые пенальти — настоящее проклятие Сенегала и персонально 41-летнего Сиссе. В том самом сверхудачном для «Львов Теранги» 2002-м они не только дебютировали на чемпионатах мира, но и получили единственные в своей истории медали Кубка Африки. К великому сожалению — лишь серебряные. Финальный матч с Камеруном завершился нулевой ничьей, а 11-метровые лучше исполнил соперник, хотя наносивший последний удар Сиссе мог восстановить равновесие, однако подход капитана к «точке» получился неудачным.
В феврале этого года блестяще преодолевшие отборочный цикл и начавшие групповой турнир континентального первенства с двух побед сенегальцы, несмотря на статус фаворита, снова стали жертвой камерунцев уже в четвертьфинале Кубка Африки. И снова по причине неудачи в серии пенальти, причем роковую осечку допустил самый яркий футболист нынешней команды — не скрывавший после финального свистка слез Садио Мане.
НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ
В сенегальской команде практически в каждой линии хватает ярких и известных исполнителей. Ведущий центральный защитник Кулибали — один из ключевых игроков «Наполи». Капитан Куяте и его напарник по опорной зоне Гуэйе на хорошем счету в английской
Сенегал — фигурант одного из самых громких скандалов всего отборочного цикла ЧМ-2018. Хотя, «львы» в этой истории лишь жертва ганского арбитра Джозефа Лемпти. В поединке с ЮАР в ноябре 2016 года рефери из Ганы назначил в сенегальские ворота 11-метровый, зафиксировав у Кулибали игру рукой. Хотя, все видели, что мяч попал не в нее, а в колено. Инициировав расследование, ФИФА в марте вынесла жесткий вердикт: Лемпти, обеспечивший нужный счет — 2:1 в пользу южноафриканцев — был признан виновным в незаконном влиянии на результат и пожизненно дисквалифицирован. Позднее это решение подтвердил CAS, после чего было принято решение о переигровке матча. «Мы не можем быть стороной, которой выгодны
Сенегал и без того лидировал в группе и в четверг имел право на ошибку. Но, понимая, что тогда к ним в заключительном туре приедут предельно мотивированные южноафриканцы, не стал откладывать дело в долгий ящик.
НЬЯНГ НАТУРАЛИЗОВАННЫЙ
Если для России натурализация футболистов явление относительно новое и не совсем привычное, то на Черном континенте поиск в Европе футболистов с африканскими корнями с последующим приглашением в сборные — обычное дело. К осени «Львы Теранги»
СЕНЕГАЛ В ОТБОРОЧНОМ ТУРНИРЕ ЧМ-2018
Мадагаскар — 2:2 (Диуф, Мане)
Мадагаскар — 3:0 (Куяте, Конате, Диуф)
ЮАР — 2:0 (Сако, Мхизе — автогол)
1-е место, +5=2−0, мячи 13−4
Главный тренер — Алиу СИССЕ.
Лучшие бомбардиры — Садио МАНЕ, Диафра САКО, Маме Бирам ДИУФ (по 2 гола).