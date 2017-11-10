Сенегал: несостоявшийся спартаковец и тренер-легенда

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ДВАЖДЫ ЛЕГЕНДА

«Львы Теранги» — продолжатели дела камерунских «Неукротимых львов» Валерия Непомнящего. На ЧМ-2002 Сенегал покорил сердца миллионов болельщиков яркой игрой и повторил высшее достижение африканских сборных, дойдя до четвертьфинала мирового первенства. Многим в это сложно поверить, однако это было единственное выступление сенегальцев на главном футбольном турнире планеты.

Четырнадцать лет спустя сборная западноафриканской страны с 15-миллионым населением едет в Россию под началом Алиу Сиссе — капитана легендарной сборной-2002. Есть в этом что-то символичное, что признают и сами игроки, заявлявшие, что опыт наставника позволяет им двигаться вперед, и Сиссе хочет сделать одну из лучших сборных континента. Вдвойне значим этот успех еще и потому, что для Африки местные тренеры — большая редкость. Тем не менее, в работавшего с молодежкой Сиссе поверили, и в марте 2015-го он принял пост от знаменитого француза Алена Жиресса, с которым федерация не стала продлевать контракт после невыхода из группы на Кубке Африки-2015.

Алиу СИССЕ | Источник: AFP 2017

ТОЛЬКО НЕ ПЕНАЛЬТИ!

Послематчевые пенальти — настоящее проклятие Сенегала и персонально 41-летнего Сиссе. В том самом сверхудачном для «Львов Теранги» 2002-м они не только дебютировали на чемпионатах мира, но и получили единственные в своей истории медали Кубка Африки. К великому сожалению — лишь серебряные. Финальный матч с Камеруном завершился нулевой ничьей, а 11-метровые лучше исполнил соперник, хотя наносивший последний удар Сиссе мог восстановить равновесие, однако подход капитана к «точке» получился неудачным.

В феврале этого года блестяще преодолевшие отборочный цикл и начавшие групповой турнир континентального первенства с двух побед сенегальцы, несмотря на статус фаворита, снова стали жертвой камерунцев уже в четвертьфинале Кубка Африки. И снова по причине неудачи в серии пенальти, причем роковую осечку допустил самый яркий футболист нынешней команды — не скрывавший после финального свистка слез Садио Мане.

В игре Садио МАНЕ (№ 10) | Источник: AFP 2017

НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ

В сенегальской команде практически в каждой линии хватает ярких и известных исполнителей. Ведущий центральный защитник Кулибали — один из ключевых игроков «Наполи». Капитан Куяте и его напарник по опорной зоне Гуэйе на хорошем счету в английской премьер-лиге, пусть в этом сезоне их «Вест Хэм» и «Эвертон» и не блещут результатами. В «Монако» не затерялся блиставший в прошлом сезоне в атаке «Лацио» Бальде Кейта. И все же звезда номер один — это Мане. Футболист, которого Юрген Клопп недавно назвал маленькой машиной. Без него что «Ливерпуль», что сборная становятся другими командами. Все видели, как страдали «красные», когда африканский энерджайзер находился на больничном. Неудивительно, что только вернувшуюся в строй звезду английский клуб старается оберегать, как зеницу ока, поэтому на матчи сборной был специально делегирован физиотерапевт «Ливерпуля». Учитывая, что Мане отдал результативную передачу автору решающего гола в ворота ЮАР Сако, будем считать, что со своей миссией форвард и его сопровождающий справились на «отлично».

СУДЬЯ-КОРРУПЦИОНЕР

Сенегал — фигурант одного из самых громких скандалов всего отборочного цикла ЧМ-2018. Хотя, «львы» в этой истории лишь жертва ганского арбитра Джозефа Лемпти. В поединке с ЮАР в ноябре 2016 года рефери из Ганы назначил в сенегальские ворота 11-метровый, зафиксировав у Кулибали игру рукой. Хотя, все видели, что мяч попал не в нее, а в колено. Инициировав расследование, ФИФА в марте вынесла жесткий вердикт: Лемпти, обеспечивший нужный счет — 2:1 в пользу южноафриканцев — был признан виновным в незаконном влиянии на результат и пожизненно дисквалифицирован. Позднее это решение подтвердил CAS, после чего было принято решение о переигровке матча. «Мы не можем быть стороной, которой выгодны чьи-то коррупционные действия», — гласило заявление федерации футбола ЮАР на столь резонансный вердикт.

Сенегал и без того лидировал в группе и в четверг имел право на ошибку. Но, понимая, что тогда к ним в заключительном туре приедут предельно мотивированные южноафриканцы, не стал откладывать дело в долгий ящик.

Мбай НЬЯНГ | Источник: AFP 2017

НЬЯНГ НАТУРАЛИЗОВАННЫЙ

Если для России натурализация футболистов явление относительно новое и не совсем привычное, то на Черном континенте поиск в Европе футболистов с африканскими корнями с последующим приглашением в сборные — обычное дело. К осени «Львы Теранги» наконец-то уговорили выступать за историческую родину Мбая Ньянга. Сына выходцев из Сенегала, родившегося во Франции и выступавшего за юношескую и молодежную сборные «трехцветных». Первое предложение Ньянг получил шесть лет назад, когда из-за конфликта с тренером, его не взяли на мировое первенство для 17-летних. Потом была памятная история с отлучением уже от молодежной сборной Франции, когда Мбай и компания устроили загул в ночном клубе накануне решающего стыкового матча европейского первенства. И только в октябре этого года строптивый форвард наконец-то понял, что годы проходят, Дидье Дешам в нем не нуждается, а чемпионат мира вот он — рядом. В общем, в Россию несостоявшийся спартаковец Ньянг все-таки приедет, и, возможно, компанию ему составят два игравших в РФПЛ форварда. Но если экс-краснодарец Конате хотя бы попадает в заявку и периодически выход на замену, то бывший железнодорожник Ньясс давно не вызывался в сборную.

СЕНЕГАЛ В ОТБОРОЧНОМ ТУРНИРЕ ЧМ-2018

Мадагаскар — 2:2 (Диуф, Мане)

Мадагаскар — 3:0 (Куяте, Конате, Диуф)

Кабо-Верде — 2:0 (Бальде Кейта, Со)

Буркина-Фасо — 0:0

Буркина-Фасо — 2:2 (Сарр, Мане)

Кабо-Верде — 2:0 (Сако, Ш. Ндой)

ЮАР — 2:0 (Сако, Мхизе — автогол)



1-е место, +5=2−0, мячи 13−4

Главный тренер — Алиу СИССЕ.

Лучшие бомбардиры — Садио МАНЕ, Диафра САКО, Маме Бирам ДИУФ (по 2 гола).