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10 ноября, источник: Р-Спорт

Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Украины обыграли команду Словакии в товарищеском матче.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко (39-я минута) и Евгений Коноплянка (54). У проигравших отличился Лукаш Штетина (10).

Обе сборные не пробились на чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Украина 2:1
Первый тайм: 1:1
Словакия
10.11.2017, 21:00 матчи: Сборные Арена Львов
Главные тренеры
Андрей Шевченко Ян Козак
Голы
39′ Андрей Ярмоленко  
54′ Евгений Коноплянка  
  Лукаш Штетина 10′
Составы
Эдуард Соболь  
Иван Ордец  
Андрей Ярмоленко  
57′ Руслан Ротань  
Юрий Коломоец  
46′ Андрей Пятов  
Максим Коваль  
81′ Евгений Хачериди  
Артем Шабанов  
89′ Евгений Коноплянка  
Сергей Мякушко  
63′ Александр Караваев  
Богдан Бутко  
81′ Руслан Малиновский  
Евгений Шахов  
77′ Ромеру Бонфим Марлос  
Александр Андриевский  
  Томаш Губочан 89′
  Милан Шкриньяр
  Мартин Шкртел 49′
  Патрик Хрошовски
  Ондрей Дуда
  Альберт Руснак
  Мартин Дубравка 46′
  Мартин Полачек
  Норберт Дьембер 46′
  Станислав Лоботка
  Лукаш Штетина 46′ 41′
  Эрик Сабо
  Марек Хамшик 63′
  Матуш Беро
  Адам Немец 63′
  Роберт Мак
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 2
6 Угловые 2
15 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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