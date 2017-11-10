Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об ошибке, допущенной в документах МОК
Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко (39-я минута) и Евгений Коноплянка (54). У проигравших отличился Лукаш Штетина (10).
Обе сборные не пробились на чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.
|Андрей Шевченко
|Ян Козак
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Андрис Трейманис (Латвия)