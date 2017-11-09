Федерация футбола Армении заявила, что матч с Беларусью не был договорным

«Перед матчем коэффициент на тотал больше 2,5 мяча был установлен на отметке 2.0. Но к 41-й минуте он был на той же отметке, хотя счёт во встрече не был открыт. Перед перерывом Армения забила дважды, а после перерыва и ещё, обеспечив проход ставки на ТБ 2,5», — сказано на страничке Federbet в Facebook.