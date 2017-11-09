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22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерация футбола Армении заявила, что матч с Беларусью не был договорным

Пресс-служба Федерации футбола Армении прокомментировала информацию Federbet о возможном договорном матче со сборной Беларуси.

9-го ноября сборная Армении разгромила Беларусь со счетом 4:1 в товарищеской встрече в Ереване.

«Мы категорически опровергаем данную информацию», — цитирует ФФА агентство «Новости-Армения».

Ранее некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, распространила информацию о том, что во время матча Армения — Беларусь было зафиксировано необычное движение линии.

«Перед матчем коэффициент на тотал больше 2,5 мяча был установлен на отметке 2.0. Но к 41-й минуте он был на той же отметке, хотя счёт во встрече не был открыт. Перед перерывом Армения забила дважды, а после перерыва и ещё, обеспечив проход ставки на ТБ 2,5», — сказано на страничке Federbet в Facebook.

Армения 4:1
Первый тайм: 2:0
Беларусь
9.11.2017, 17:00 матчи: Сборные Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Артур Петросян Игорь Криушенко
Голы
41′ Арас Езбилис  
45′ Генрих Мхитарян  
55′ 45020  
84′ 55277  
  Антон Сарока 58′
Нереализованные пенальти
41′ Г. Мхитарян  
Составы
Арсен Бегларян  
53′ Гаэль Андонян  
Артем Микаэлян  
Оганес Амбарцумян  
Румян Овсепян  
45′ Арас Езбилис  
Артем Симонян  
76′ Тигран Барсегян  
Руслан Корян  
75′ Генрих Мхитарян  
Артак Григорян  
78′ Эдгар Малакян  
Эрик Варданян  
68′ Маркос Пизелли  
Гагик Дагбашян  
68′ Гегам Кадимян  
86′ Айк Ишханян  
  Александр Гутор
  Сергей Политевич
  Игорь Бурко
  Максим Володько
  Антон Сарока
  Никита Наумов 82′ 28′
  Алексей Гаврилович
  Павел Седько 45′
  Юрий Ковалев
  Никита Корзун 62′
  Денис Лаптев
  Александр Карницкий 78′ 39′
  Олег Евдокимов
  Артем II Быков 45′
  Владислав Климович
  Павел Нехайчик 74′ 32′
  Сергей Матвейчик
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 4
6 Угловые 3
17 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лаша Силагава (Грузия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беларусь
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Армения
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