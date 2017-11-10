Хорхе Сампаоли: Боялся, что не попадем на чемпионат мира, но не подавал виду

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— Что ждать от Аргентины в субботу?

— Еще не определился с составом, даже не назвал его ребятам. На тренировках наигрывали разные сочетания, какие-то имена в стартовом составе могут быть неожиданными. Нам предстоят важные матчи с командами, которые обладают большим опытом. Мы изучили Россию, проанализировали ее игру.

— В каком состоянии ваши футболисты?

— Важно не только оценить индивидуально состояние каждого футболиста, но и сделать так, чтобы коллективно они были в одной форме.

— Много писали об Икарди. Проясните ситуацию с ним.

— Я получил звонок от Мауро, он мне сам сказал, что обострилась хроническая травма. То же самое сообщил врач «Интера». Очень жаль, что мы не увидим Икарди в этих матчах.

— Чего ждете от Ло Сельсо?

— Это перспективный футболист, который, мы надеемся, составит хорошую связку с Месси. Вообще важно, чтобы полузащита правильно взаимодействовала с Лео. Нельзя все время уповать только на его индивидуальное мастерство.

— Как оцените шансы Игуаина на попадание в сборную?

— Пока что его состояние вряд ли радует его самого. И нас тоже. Посмотрим, что будет дальше. Иногда футболисты не всегда играют так, как способны.

— Верите, что в сборной все игроки будут так же хороши, как в клубах?

— Это важно. Все, кого мы вызвали, сейчас показывают отличный футбол в клубах.

— Ваша цель на ЧМ?

— Выиграть его. Да, мы помучились в отборе, но это уже в прошлом.

— Не было опасений, что пролетите мимо чемпионата?

— Были. И шанс такой был, я боялся. Но делал все, чтобы выглядеть уверенным и вселять веру в футболистов. Нам надо научиться этой психологии — такой же, как у команд типа Германии и Испании. Знать свою силу.

— Каково это — возглавлять команду, где играет Месси?

— Огромная честь и ответственность. Месси — посол футбола для всего мира, а еще он аргентинец. Это очень круто — работать с ним. У нас нормальный диалог, он лидер, который ведет за собой команду. Вообще у нас классные футболисты. Нет ни одной команды в мире, кому я завидовал бы.

— Как вам стадион, на котором сыграете?

— «Лужники» мне очень понравились — красивый стадион и поле отличное.

— Что скажете об игре сборной России?

— Тренер соперника стремится к хорошей организации на поле. Его система строится от игры соперника. Кокорин прекрасно действует в связке с партнером по атаке. Особенно, когда они играют вместе в сборной.

— Аргентинцы «Зенита» могут рассчитывать на участие в чемпионате мира?

— Мы следим за ними. В одной команде играет много аргентинцев, это очень хорошо. «Зенит» — клуб с амбициями, и я надеюсь, что у него будут хорошие результаты, чтобы аргентинцы были всегда на виду.